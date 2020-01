Hattingen. Sabine Bode stellt in der Stadtbücherei in Hattingen ihr Buch „Älterwerden ist voll sexy, man stöhnt mehr“ vor – eine Lesung voller Kalauer.

Hattingen: Autorin begegnet dem Älterwerden mit Humor

Die Bochumer Autorin Sabine Bode stellte in einer humorvollen Lesung ihr Buch „Älterwerden ist voll sexy, man stöhnt mehr“ in der ausverkauften Stadtbücherei vor.

Größter Wunsch: Ein langes Leben

Das Älterwerden ist so eine Sache. Und ganz authentisch, urwüchsig und unverstellt gibt Sabine Bode ihren Senf dazu. „Hallo Hattingen“, begrüßt sie ihr Publikum. „Sind Menschen unter 30 hier? Nein? Na, das war ja zu erwarten.“ In diesem Ton geht es weiter, flapsig und locker vom Hocker.

Doch ihre scharfsinnigen Beobachtungen treffen immer ins Schwarze. Über Freundebücher sinniert sie, die Nachfolger des Poesiealbums. Man soll etwas da reinschreiben. „Mein größter Wunsch?“ Da muss Bode nicht lange überlegen. „Ein langes Leben, damit ich dir auch möglichst lange zur Last falle!“

Die Ärzte: Gute Bekannte statt Rockband

Dass man älter wird, fällt ihr bei vielen alltäglichen Dingen auf, schon in der Bäckerei. Die Bestellung wird zu einem Horrortrip, weil sie sich wegen der vielen neuen Namen für die Bäckereiprodukte nicht mit der jungen Verkäuferin verständigen kann. „Es geht hier nicht mehr ums Brötchenkaufen“, stellt sie ganz entnervt fest. Lifestyle ist Trumpf!

Man merkt sein Alter auch daran, dass man nicht mehr so oft zu Hochzeiten eingeladen wird – dafür zu Scheidungen. Und man merkt es, wenn „die Ärzte“ keine Rockband sind, sondern drei gute Bekannte, bei denen man regelmäßig viel Zeit verbringt.

Übersetzung von Ärztedeutsch

Dabei macht Sabine Bode aber auch bestürzende Erfahrungen, zum Beispiel mit der Anamnese. „Das ist ein großer Papierstapel, den man ausfüllen muss – allerdings scheint es keinen zu interessieren, was du da drauf schreibst.“ Termine bekommt man bald gar nicht mehr, jedenfalls nicht, wenn man sich nicht mit PIN und TAN in Internetsystemen zur Terminvergabe auskennt.

Aber Ärztedeutsch kann Sabine Bode schon gut übersetzen. Die Frage „Sind Sie in den Wechseljahren“ als Antwort auf vorgetragene Beschwerden bedeute: „Dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen“, davon ist Bode fest überzeugt.

Selbstvertrauen, gute Laune und Wodka

So kalauert sie sich durch die Welt des Älterwerdens, die so manche Überraschungen bereit hält. Zu denen, auf die sie dabei gut verzichten kann, gehören die Frauenzeitschriften für die reiferen Jahrgänge. Und auch Fitnessarmbänder. Denn was braucht man wirklich, um mit dem Älterwerden gut klar zu kommen? Sabine Bode weiß es ganz genau: „Selbstvertrauen und gute Laune – Wodka tut es aber auch!“