Angefangen hat er 2009 als Poetry Slammer, jetzt hat der mit mehreren Preisen ausgezeichnete Autor Pierre Jarawan seinen zweiten Roman „Ein Lied für die Vermissten“ veröffentlicht, den er jetzt in der Stadtbibliothek im Reschop Carré vorstellte.

Jarawan will seinen Besuchern auch die Lebensumstände nahebringen

Pierre Jarawan ist 1985 in Amman als Sohn eines Libanesen und einer Deutschen geboren und seit seinem dritten Lebensjahr in Deutschland aufgewachsen. Genau wie sein Debütroman „Am Ende bleiben die Zedern“ spielt auch sein zweiter Roman in der Heimat seines Vaters, dem Libanon. Jarawan liest aber nicht nur aus seinem Buch, er will seinen Besuchern auch die Lebensumstände nahebringen, vor denen sich seine Geschichte um den jungen Amin abspielt.

Ausgelöst durch die Entwicklungen des „arabischen Frühlings“ 2011 beginnt Amin seine Geschichte aufzuschreiben, die im Jahr 1994, nach dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs, beginnt – eine literarische Fiktion, durch die die Geschichte einen authentischen Touch erhält und in einem analytischen Erzählstil mehrere Zeitebenen verbindet.

Ein vom Bürgerkrieg gezeichnetes Land

Damals kam Amin als 13-Jähriger mit seiner Großmutter in den Libanon zurück, ein gezeichnetes Land mit einer vom Krieg versehrten Gesellschaft voller Tabus. Hier will er seinen Jugendfreund Jafar wiederfinden. Sie sind schnell wieder unzertrennlich, doch in einigen Punkten haben sie sich völlig entgegengesetzt entwickelt: Jafar gehört zu der „verlorenen Generation“, die der Frieden aus der Bahn wirft, weil sie nur die Struktur des Krieges kennt. Und Amin kommt sehr schnell zu einer wichtigen Erkenntnis: „Unser Land ist ein Haus mit vielen Zimmern. In einigen Räumen wohnen die, die sich an nichts erinnern wollen, in anderen die, die nichts vergessen können – und oben wohnen immer die Mörder.“

In seiner Zeitreise führt Pierre Jarawan sein Publikum in das Vorkriegsbeirut, das ehemalige Paris des Nahen Ostens, in die goldenen 1960-er Jahre, lässt dabei aber auch die Abgründe, Widersprüchlichkeiten und Traumata der von vielen Religionen und Ethnien geprägten libanesischen Gesellschaft deutlich werden.

Immer wieder verbindet er seine Lesung mit eigenen Erlebnissen, zeigt auch private Fotos und erläutert kenntnisreich die Hintergründe der politischen Konflikte im Libanon. Dabei ist Jarawans Buch keine trockene Geschichtsstunde, sondern wie auch sein Vortrag sehr lebendig – und macht Lust auf mehr.