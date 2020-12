Hattingen: Auto durchbricht Zaun und überschlägt sich

Bei zwei Verkehrsunfällen in Hattingen war Alkohol im Spiel.

Hattingen Fahrerin bleibt unverletzt. Dabei steht die Frau aus Hattingen ebenso unter Alkoholeinfluss wie ein Mann, der einen Strommasten umgefahren hat.

Mehrere Male überschlagen hat sich der Wagen einer 28-jährigen Hattingerin bei einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße.

Wie die Polizei miteilt, war die Frau dort am Samstagsmorgen gegen 4 Uhr mit ihrem VW unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 51 aufgrund ihrer Fahrweise und unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug durchbrach einen Weidezaun aus Brettern und hob dabei einen Zaunpfosten aus dem Betonfundament. Anschließend überschlug sich der Wagen vier- bis fünfmal und kam auf den Reifen stehend zum Stillstand.

Eine Blutprobe wurde angeordnet

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die

Hattingerin zum Unfallzeitpunkt deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Nach eigenen Angaben blieb die Fahrerin unverletzt, wurde jedoch zur Beobachtung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug wurde allerdings stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Mobiltelefon im Rucksack gesucht

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand nach Angaben der Polizei 51-jähriger Sprockhöveler, der am Samstagnachmittag auf der Oberstüter Straße in Fahrtrichtung Stöckerstraße unterwegs war. Nach eigenen Angaben kam er bei der Suche nach seinem Mobiltelefon im Rucksack, in Höhe der Hausnummer 17, mit seinem Ford nach links von der Fahrbahn ab.

Er prallte gegen einen Strommasten. Der knickte dabei ab und ein Stromkabel lag

anschließend auf der Wiese.

Der örtliche Stromversorger wurde alarmiert

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer, der selbst die Polizei verständigt hatte, unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet.

Der örtliche Stromversorger wurde alarmiert, der Unfallwagen durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

