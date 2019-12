Hattingen. Im Industriemuseum in Hattingen läuft die Ausstellung „Das Streben nach Glück“. Was die beiden Ausstellungsmacher unter Glück verstehen.

Hattingen: Ausstellung zeigt die Relativität von Glück

„Vom Streben nach Glück“ heißt die neue Ausstellung im Industriemuseum Henrichshütte, die am Samstag, 14. Dezember, eröffnete. Sie zeigt die Auswanderergeschichten von Menschen aus Westfalen in die USA seit Beginn des 19. Jahrhunderts.

„Den Begriff Glück definiert wohl jeder unterschiedlich“, nimmt Dalia Pätzold, Standort-Assistentin der Henrichshütte, an. Das sehe man auch an den beschriebenen Lebensgeschichten in der Ausstellung. „Die Basis des Glücklichseins ist für diese Menschen, die auswandern, eine Existenzgrundlage aufbauen zu können.“

Ähnlich sieht es auch Ausstellungsmacher Willi Kulke: „Glück ist, eine Perspektive zu haben. Das war im 19. Jahrhundert nicht selbstverständlich für die, die von Erbschaften ausgeschlossen waren.“ Das System sei zur jener Zeit recht eng gewesen und je nach Region wurden Haus und Hof an den Erst- oder Letztgeborenen vererbt. Die restliche Nachkommenschaft konnte nur durch Heirat und eben Auswanderung zu eigenem Besitz kommen.

„Die Ausstellung zeigt doch vor allem wie relativ Glück ist“, findet LWL-Direktor Dirk Zache. „Wie groß muss der Existenzdruck sein, dass man seine Heimat aufgibt?“ Mit der Frage zeichnet Zache deutliche Parallelen zur Gegenwart nach, die selbst räumlich im Hüttenpark sichtbar werden. Gegenüber des Industriemuseums leben schließlich momentan geflüchtete Menschen in Containern. „Sie kommen aus Ländern, in denen Krieg herrscht. Jetzt in Hattingen empfinden diese Geflüchteten vielleicht ein Stückweit Glück“, vermutet Zache.

Zur Eröffnung der Ausstellung „Vom Streben nach Glück - 200 Jahre Auswanderung aus Westfalen nach Amerika“ im Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen kamen (v.l.) Dirk Zache (Direktor LWL-Industriemuseum), Willi Kulke (Leiter Ziegeleimuseum Lage), Delia Pätzold (LWL Henrichshütte), Michael Pavlicic (LWL-Landschaftsversammlung) und Patrick Thiemig (wissenschaftlicher Volontär). Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Ausstellung zeigt auch den kulturellen Einfluss der deutschen Einwanderer auf die amerikanische Gesellschaft. Dass Wandel immer schon da war und wichtig ist, zeige eben auch ein Blick auf die Auswanderergeschichten. Robert Laube empfindet seine Arbeit, die auch ein klares Privileg sei, als sein persönliches Glück. „Wenn man die Augen eines Tages schließt und sagen kann, dass man die Zeit sinnvoll genutzt hat, dann ist das Glück“, findet er.

Ausstellungen wie diese, die den Blick weiten, Denkanstöße liefern und Perspektiven verändern, stellten Sinnhaftigkeit her. „Ich bin kein gläubiger Mensch, aber die Weitergabe von Haltung – sei es an die eigenen Kinder oder als Lehrer – ist keine schlechte Idee.“

Kulke weiß aus den vorangegangenen Ausstellungsorten in Westfalen, dass auch immer viele US-Amerikaner vorbeikommen, um sich über ihre Wurzeln zu informieren. Ein Element der Ausstellung ist ein Computer mit kostenfreien Zugang zu einem Recherchewerkzeug, das in Passagierlisten und anderen Dokumenten nach den eigenen Vorfahren sucht. Auch das kann ein kleines Glück sein, wenn man Neues über die eigene Familiengeschichte erfährt und so selbst Teil der Ausstellung wird.