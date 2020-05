Hattingen: Auch Boule- und Bolzplätze öffnen wieder

Hattingen. In Hattingen sind Schulhöfe, Skate- und Dirtbike-Anlagen sowie Boule- und Bolzplätze, aber auch Kinder- und Jugendtreffs wieder geöffnet.

Auch Schulhöfe, Skate- und Dirtbike-Anlagen sowie Boule- und Bolzplätze sind wieder geöffnet. Trotz der Lockerungen gelten für die Nutzung der Anlagen, dass auf einen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern geachtet werden muss und die Spielgeräte von maximal zwei Kindern gleichzeitig genutzt werden dürfen, so die Stadt.

Maximal sechs Personen dürfen gleichzeitig auf die Anlagen

Auf den Boule- und Bolzplätzen, wie auch auf Skate- und Dirtbike-Anlagen gilt, dass sich maximal sechs Personen gleichzeitig auf den Anlagen befinden dürfen. Kinder unter 14 Jahren dürfen zusätzlich von ihren Eltern begleitet werden. „Wir hoffen, dass sich alle an die Vorgaben halten und appellieren an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. Nur so können weitere Infektionen verhindert werden“, so erzählt Lisa Vavra von der Abteilung Jugendförderung und Jugendkultur. „Das Ordnungsamt wird auch weiterhin Kontrollen durchführen. Die Öffnung der Spielplätze vor zwei Wochen verlief bis jetzt sehr positiv.“

Die Stadt verfügt über 51 städtische Spielplätze, zu denen auch die Boule- und Bolzplätze gehören. Weitere neun Spielgelegenheiten finden sich in Parks und in der Innenstadt. Es gibt 13 Schulhöfe, die der Grundschule Oberwinzerfeld und des Gymnasiums Waldstraße sind zurzeit noch geschlossen.

Auch Kinder- und Jugendtreffs in Hattingen wieder geöffnet

Nach sieben Wochen haben auch die Kinder- und Jugendtreffs, sowie das Haus der Jugend wieder geöffnet. Aufgrund der erforderlichen Hygienemaßnahmen zur weiteren Eindämmung des Corona-Virus gelten allerdings verschiedene Regeln für Besucher: Für alle Freizeitangebote in den Einrichtungen können sich maximal sechs Kinder anmelden. Das Angebot der „Offenen Tür“ fällt bis auf Weiteres aus.

Die Anmeldung erfolgt im Voraus telefonisch bei den jeweiligen Ansprechpartnern in den Einrichtungen. Außerdem müssen sich angemeldete Kinder und Jugendliche in eine Namensliste eintragen. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist verpflichtend, auch die Eltern sollen darauf achten, einen solchen beim Betreten der Einrichtungen zu tragen. Die Pausen zwischen den Angeboten werden von den Mitarbeitenden zur Oberflächendesinfektion genutzt.