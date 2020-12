Altenheime Hattingen: Arzt warnt vor Personalproblemen in Heimen

Hattingen Intensivmediziner Ulrich Kampa sieht einen Grund für die Todesfälle in Altenheimen in Hattingen beim Personalmangel. Er warnt davor seit Jahren.

„Man kann über die Ursachen für solche Hotspots nur spekulieren“, sagt Prof. Ulrich Kampa zu den vielen Todesfällen in den Altenheimen St. Josef und St. Mauritius in Hattingen. „Einige grundsätzliche Aussagen sind aber schon möglich.“

Kampa ist zwar nicht mehr im Dienst, offiziell aber noch bis zum 31. Januar 2021 Chefarzt der Intensivmedizin am Evangelischen Krankenhaus in Hattingen. Natürlich verfolgt er die Corona-Lage in dieser Stadt weiterhin sehr genau.

Auch die baulichen Zustände spielen eine Rolle

„Seit dem Sommer ist ja viel von Superspreadern die Rede – Menschen mit hoher Viruslast, die Corona intensiver verbreiten können. So etwas kann immer und überall die Situation verschlimmern“, sagt Ulrich Kampa.

Auch die baulichen Zustände eines Altenheims einschließlich der Zimmerverteilung seien möglich Gründe für Corona-Ausbrüche. Dazu müsse man die Situation an der Brandstraße und in Niederwenigern allerdings genau kennen.

90-jähriger Heimbewohner mit Herzproblemen und Lungenentzündung

Eines allerdings steht für den Intensivmediziner fest: „Eine Ursache für dramatische Zustände ist immer die Personallage. Wie sollte es auch anders sein, wenn von 114 Infizierten wie im Fall St. Josef 45 Mitarbeiter sind. Die fehlen ja und zusätzlich noch die, die in Quarantäne müssen.“

Eine dramatische Unterversorgung, die laut Kampa Folgen haben muss. „Es gibt dann dort eben nicht genügend Mitarbeiter, die dem 90-jährigen Heimbewohner mit Herzproblemen und einer Lungenentzündung ständig die Maske wieder aufsetzen, die der sich herunterzieht, um besser atmen zu können.“

„Wir müssen endlich wieder mehr Personal einstellen“

Der Infektionsschutz sei nicht mehr gewährleistet. Neben dem Stammpersonal fielen in diesen Zeiten ja auch noch die Ehrenamtlichen und Praktikanten weg, die sich sonst zusätzlich um die Senioren kümmern. „Wenig Personal sorgt für große Hygieneprobleme. Dieser Zusammenhang ist unbestritten“, erklärt Ulrich Kampa.

„Wir Ärzte warnen seit Jahren, dass der Abbau von Pflegekräften ein Fehler im System ist, der Folgen hat“, so der Arzt weiter. Corona verschärfe die Lage jetzt dramatisch.

„Wir müssen endlich wieder mehr Personal einstellen“, fordert Kampa. „Mit Geld, um sie für den Job zu gewinnen. Aber auch mit Wertschätzung, um sie bei uns zu halten.“

