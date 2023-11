Hattingen: Arbeitnehmer im EN-Kreis fallen häufiger aus

Die Krankenstände steigen im Ennepe-Ruhr-Kreis, und damit auch in Hattingen. Diese Erkenntnis bringt eine AOK-Studie. Was die Ursachen sind.

Der Krankenstand bei den rund 35.900 bei der AOK Nord-West versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Ennepe-Ruhr-Kreis ist im ersten Halbjahr 2023 weiter gestiegen. Danach betrug er 7,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 7,4 Prozent. Im ersten Halbjahr 2021 lag der Krankenstand noch bei 6,1 Prozent. Am höchsten war der Krankenstand im März 2023 mit 9,1 Prozent.

Weiterer Anstieg nach Rekordhoch von 2022

„Nach dem Rekordhoch im Jahr 2022 sind die Fehlzeiten auch in 2023 weiter gestiegen. Ursache waren nach wie vor deutlich mehr Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten und Erkältungskrankheiten“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Abstandsregeln sind weggefallen

Nach einem Rückgang der Krankschreibungen in den ersten beiden Coronajahren sind durch den Wegfall der Abstands- und Hygieneregeln insbesondere die Infektionskrankheiten rasant angestiegen.

Der Anteil der Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen an allen AU-Fällen lag im ersten Halbjahr 2023 bei 26,2 Prozent und so an erster Stelle. Im Vergleichszeitraum 2021 hingegen lag deren Anteil bei nur 12,3 Prozent (2022: 24,1 Prozent).

Verantwortlich auch Muskel- und Skeletterkrankungen

„Atemwegserkrankungen verursachten damit mehr als doppelt so viele Arbeitsausfälle als vor zwei Jahren“, so Kock. Danach folgten Muskel- und Skeletterkrankungen (13,6 Prozent), Verdauungserkrankungen (6,2 Prozent) und Verletzungen mit einem Anteil von 4,9 Prozent an allen AU-Fällen.

Fehlzeiten liegen im Schnitt bei 13,9 Tagen

Die Erwerbstätigen im Ennepe-Ruhr-Kreis fehlten im ersten Halbjahr 2023 durchschnittlich an 13,9 Tagen im Job. Im Vergleich zum Vorjahr stieg damit die Zahl der AU-Tage um 3,9 Prozent.

Im Branchenvergleich ist der höchste Krankenstand bei den AOK-Mitgliedern im Ennepe-Ruhr-Kreis im ersten Halbjahr 2023 mit 9,3 Prozent in der Branche Öffentliche Verwaltung und Sozialversicherung zu beobachten. Der niedrigste Wert war in der Branche Banken und Versicherungen mit 6,1 Prozent festzustellen.

