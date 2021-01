Hattingen: Anne Hofmeister drückt Grünen ihren Stempel auf

Hattingen In kurzer Zeit hat Anne Hofmeister die Grünen in Hattingen mächtig aufgemischt. Die 33-Jährige zieht an vielen Fäden und schafft Netzwerke.

Manche Geschichten sind so spannend, dass man sie am besten von vorne erzählt. Weil sie ungewöhnlich sind. Überraschend. Unglaublich. Bei Anne Hofmeister ist das so.

1987 wird sie in Düsseldorf geboren. Dort wächst sie auch auf. Studieren wird die junge Frau in Aachen. Das Wirtschaftsingenieurwesen treibt sie um. Inhaltlich, aber auch global. Sie macht ein Praktikum in Detroit, geht für ein Jahr nach Mailand.

Anne Hofmeister zieht es in die Wirtschaft. Bei verschiedenen Energiekonzernen kümmert sie sich um Kernkraftwerke. Und muss diese wirtschaftliche Existenz vereinbaren mit politischen Überzeugen. Denn Anne Hofmeister tickt grün.

Ein anderer Blick auf die Sache

Mutter und Großmutter sind Sozialdemokratinnen. "Da habe ich viel gelernt", erinnert sich die künftige Politikerin. "Und eben auch, was ich nicht will."

Grüne Gedanken hätten ihren Job bei den Betreibern von Kraftwerken nicht behindert, sagt Hofmeister. "Ein anderer Blick auf die Sache ist doch grundsätzlich nicht schlecht."

Mit einem anderen Blick will die junge Frau auch in die Politik gehen. Der Liebe wegen ist sie 2015 nach Hattingen gezogen. Mit ihrem Mann lebt sie in der Südstadt. 2017 kommt das erste Kind, 2019 das zweite, das dritte wird im April 2021 erwartet.

Hattingen also. Und die Grünen. Anne Hofmeister geht einfach mal vorbei. Im Juni 2019 stellt sie sich im Ortsverband vor. Zwei Monate später wird sie Mitglied der Partei.

Gruppenleiterin für Klimaschutz

Sie interessiert sich für die Umwelt. Macht sich für den Klimaschutz stark. Und das Thema zu ihrem - als Gruppenleiterin in der politischen Arbeit.

Anne Hofmeister fällt auf. Schnell traut man ihr ein Ratsmandat zu. Warum nicht, habe sie sich da gesagt, erinnert sich Hofmeister heute. Und macht auch keinen Hehl daraus, dass sie vieles konsequent zu Ende denkt.

"Wenn ich schon kandidiere, dann gerne auch auf Platz eins der Reserveliste", habe sie ihren Wunsch seinerzeit formuliert. "Auch weil ich der Meinung war und bin, dass das in Hattingen mal eine Frau machen sollte."

Es hat geklappt. Auch wenn die Partei Diskussionsbedarf gehabt habe. Auch wenn die Nominierung nicht einstimmig war. "Aber das ist okay in der Politik", sagt Anne Hofmeister.

Ein Signal nach innen und nach außen

2020 wird politisch dann ihr Jahr. Rund 30 Prozent der Stimmen holt sie bei den Kommunalwahlen in ihrem Wahlbezirk. Für ein Direktmandat reicht es nicht. Aber für ein Signal nach innen und nach außen: Hier ist die Spitzenkandidatin. Und sie kann es.

Anne Hofmeister ist Stadträtin und Mitglied im Fraktionsvorstand der Grünen, wo sie neue Themen setzen will. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Mobilität und Klimaschutz und hat konkrete Pläne, wie man die parlamentarische Arbeit "etwas visueller gestalten kann".

"Ich wünsche mir die Frau"

Und sie ist in den Kreistag gewählt worden, "damit die Hattinger Grünen dort endlich vertreten sind". Und sie will grüne Ideen zwischen Kommune und Kreis besser verzahnen.

Bleibt noch die Bundespolitik. Dazu hat Anne Hofmeister zumindest eine Meinung. Auf die Frage, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck für das Kanzleramt kandidieren sollte, sagt die 33-Jährige: "Ich wünsche mir die Frau."

