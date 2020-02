Hattingen: Angriff auf Zeitungszusteller - Polizei ermittelt

Hattingen. Am frühen Dienstagmorgen wurde an der Kreisstraße in Hattingen ein Zeitungszusteller angegriffen. Die Polizei bittet um Hinweise in dem Fall.

Ein Zeitungszusteller wurde am Dienstagmorgen an der Kreisstraße in Hattingen angegriffen, berichtet die Polizei.

Um 3.55 Uhr lud der 47-jährige Zeitungszusteller an der Kreisstraße 1 die Zeitungen in sein Fahrzeug. Als er mit dem Austragen beginnen wollte, versperrte ihm nach Polizeiangaben ein unbekannten Mann mit einem blauen Hyundai die Durchfahrt.

Der Zusteller bat den Mann zur Seite zu fahren. Dabei wurde er von dem Unbekannten durch das geöffnete Fenster ins Gesicht geschlagen, so die Polizei.

Sie sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Beschreibung des Täters

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 50 Jahre alt

- graue Haare

- stabile Figur

- etwa 1,70 Meter groß

- deutsch

Hinweise zu dem Vorfall können bei der Polizei in Hattingen unter 02324/ 91666000 abgegeben werden.