Die Natur aus Papier geformt – ja, das beschreibt die Werke von Angelika Herker. So kreiert sie ihre Wasserlandschaften, die mehr und mehr zum Mittelpunkt ihres Schaffens werden. Papier-Collagen, alles fließt, und führt doch zu einer meditativen Macht, die einen in ihren Bann zieht. „Mein Ziel ist es, die Aufmerksamkeit des Betrachters auf kleine Strukturen in der Natur zu lenken“, sagt die Künstlerin.

Im Mai 2016 wird Angelika Herker viel zu früh aus dem Leben gerissen. Ein Jahr später erweisen die Hattinger Kulturschaffenden ihr die wohl größte Ehre, die möglich ist – eine Doppel-Ausstellung im Stadtmuseum sowie in der Galerie des Alten Rathauses. Hier gibt es Installationen, da ihre Baum- und Wasserlandschaften.

Schillernde Wasserlandschaft in den verschiedensten Blautönen, in Geld und Violett. Foto: Walter Fischer / FFS

Ein Beispiel für Herkers Kunst ist diese Wasserlandschaft, die sie mit Hilfe von 200 Reisstrohhüten zusammengestellt hat. Inspiration findet sie für dieses Werk bei einer Reise nach Vietnam, bei der sie lernt, dass die Strohhüte zum Wasserschöpfen genutzt wurden. Und dieses Wasser schillert jetzt im Spektrum von Blau bis Grün, mit Nuancen in Geld und Violett. „Sie war ein Freigeist“, sagt Christiane Nicolai, die Kunstvereins Hattingen, „und sie hat gern mit den Händen in der Erde gewühlt“.

Sie wächst in der Landschaftsgärtnerei ihres Vaters auf

Angelika Herker wird am 29. September 1951 in Bochum geboren. Sie wächst in der Landschaftsgärtnerei ihres Vaters auf, tobt tag­täglich durch die weiten Felder. „Als Kind habe ich diesen Reichtum gar nicht wahrgenommen“, erzählt sie später in einem WAZ-Gespräch. „Ich musste mithelfen und habe die Natur deshalb immer nur mit Arbeit verbunden.“ Erst Jahre später wird ihr bewusst, dass sie „im Garten Eden“ groß geworden sei.

Sie macht die Mittlere Reife und eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin. Anschließend bekommt sie einen Job an der Ruhr-Uni – und hier findet sie Anfang der 1970er-Jahre auch den Zugang zur Bildenden Kunst.

Feinschliff in der Aquarell- und Akt-Malerei

Bei Hans-Jürgen Schlieker bekommt sie den Feinschliff in der Aquarell- und Akt-Malerei, er vermittelt Radiertechniken und das Feingefühl fürs Kleine im Großen. „Ich konzentriere mich auf Ausschnitte, weil die mehr über das aussagen, was die Welt im Innersten zusammenhält“, sagt sie selbst dazu. Sieben Jahre arbeitet sie am Musischen Zentrum.

Aufnahme von Angelika Herker im Jahr 1989. Foto: Walter Hesse / WAZ

Ihre Beobachtungen in der Natur hält Herker in Skizzen fest, die sie selbst als „kleine Tagebuchblätter“ beschreibt. Im Atelier werden aus diesen Zeichnungen dann Collagen. Aus Collagen werden Serien. „Ihre Collagen aus Büttenpapier fühlen sich an wie Kissen“, sagt Künstlerkollege Wolfgang Ulrich.

Nach Hattingen kommt sie gemeinsam mit ihrem Mann im Jahr 1987 – weil sie hier „endlich ein beheiztes Atelier“ am Haus hat. Sie wullackt im Garten und freigeistet im Kopf – die Natur bleibt ihr Arbeitsfeld, immer wieder geht es um das Werden und Vergehen, stets steht das Wechselspiel des Seins im Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Kinder und Kultur In Hattingen fördert Angelika Herker das Kunstverständnis von Kindern und Jugendlichen, arbeitet etwa mit dem Gymnasium Waldstraße zusammen. Gemeinsam mit den Schülern packt sie Landschaft in Umzugskartons. Aber auch im Stadtmuseum lädt sie immer wieder zu Workshops ein. In Essen dagegen ist sie bei der Sommerakademie der VHS dabei und erstellt mit den erwachsenen Teilnehmern „Wasserspiele zum Knautschen“.

Doch da ist noch mehr: 1999 erstellt sie zwei Stahlmänner in Lebensgröße für die „Körperkonturen“ in Langenberg; zwei Jahre später wird sie „Försterin“ im Hattinger KunstWald – unter ihrer Aufsicht entstehen 18 Werke, Bilder, Zeichnungen, Installationen und Skulpturen. In ihrem Atelier zeigt sie Wasserlandschaften aus Sylt und Moorlandschaften aus Schneverdingen (2004), sie präsentiert Winterliches (2005) und Sommerliches (2011), Papier-Collagen und Pergament-Schmuck (2013). Und mehr. Und mehr. Und mehr.

Zerstörte Natur ist Nährboden für neues Leben

Wo anfangen, wo aufhören, denkt man sich beim Blick auf ihr Lebenswerk. Vielleicht hier, bei den Kohlelandschaften, bei denen sie zeigt, wie die zerstörte Natur zu einem Nährboden für neues Leben wird. „Je mehr man sich mit diesem Kommen und Gehen beschäftigt“, sagt Herker, „desto mehr verändert sich der Blickwinkel auf das Sein.“

