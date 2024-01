Hattingen: An der Bahnhofstraße werden jetzt Bäume gefällt

Hattingen Die Umgestaltung der Bahnhofstraße in Hattingen beginnt mit Baumfällungen. Doch schon bald soll es viel grüner als vorher sein. Die Einzelheiten.

„Bahnhofstraße wird besser“, schreibt die Pressestelle der Stadt über eine Mitteilung und kündigt an, dass es ab Freitag (26.1.) die ersten Maßnahmen in der Straße geben wird, die komplett umgestaltet wird. Zunächst müssen Bäume gefällt werden.

„Ja, wir müssen Bäume fällen, verbessern am Ende die Baumbilanz aber immens“, sagte Baudezernent Jens Hendrix bereits im Dezember in einem WAZ-Gespräch. „Nachdem wir noch einmal am Entwurf geschraubt haben, werden wir künftig Bäume in der Mitte der Straße haben und die Fahrbahnen führen links und rechts vorbei.“

Das wird jetzt an der Bahnhofstraße in Hattingen gemacht

„Im aktuellen Bereich der Straßenumgestaltung der Bahnhofstraße befinden sich 31 Bäume auf einer Länge von 500 Metern. Von diesen 31 Bäumen werden 13 Bäume gefällt. 18 verbleiben und werden in die neue Planung integriert“, erklärt Fachingenieur Markus Maas. „Zur Verbesserung des Stadtklimas und Aufwertung des Verkehrsraumes werden 28 neue Bäume gepflanzt, sodass am Ende 46 Bäume in der neu hergestellten Bahnhofstraße stehen.“

Die aktuelle Vegetationsruhe wird deshalb genutzt, kranke Bäume und solche, die wegen der schlechten Standortbedingungen keine Zukunft haben oder die mit ihren Wurzeln Schäden an Gebäuden verursachen, zu entnehmen.

Pläne in enger Abstimmung mit den Anliegern abgestimmt

Neben der städtebaulichen Aufwertung solle die Umgestaltung der Bahnhofstraße auch zu einer Verkehrsberuhigung und verträglichen Abwicklung des Verkehrs beitragen, so die Stadtverwaltung. Hendrix ist zuversichtlich, dass nach den Ausschreibungen dann im Spätsommer mit den Arbeiten begonnen wird.

Die Pläne wurden eng mit Anwohnern und anderen interessierten Bürgerinnen und Bürgern abgestimmt: „Auf mehreren öffentlichen Veranstaltungen wurde mit Fachleuten diskutiert. Die Anregungen sind anschließend in die weitere Planung eingeflossen.“