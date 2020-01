Hattingen. Zum Auftakt der Reihe der Hattinger Altstadtgespräche in 2020 informieren zwei Experten am 29. Januar über Gallenstein-Leiden. Die Details:

Hattingen: Altstadtgespräch dreht sich um Gallenstein-Leiden

Auch im Jahr 2020 wird die Reihe der Altstadtgespräche fortgesetzt. Die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 29. Januar, 18 Uhr, im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses dreht sich dabei um Gallenstein-Leiden.

Etwa jeder siebte Mensch in Deutschland hat im Laufe seines Lebens einmal Gallensteine, es besteht eine familiäre Häufung.

Symptomatische Gallensteine verursachen oftmals kolikartige Oberbauchschmerzen

Rund drei Viertel aller Menschen mit Gallensteinen verspüren allerdings keinerlei Beschwerden, ihre „stummen“ Gallensteine werden – wenn überhaupt – nur zufällig entdeckt. Symptomatische Gallensteine dagegen verursachen unterschiedlichste Beschwerden – darunter oftmals kolikartige Oberbauchschmerzen. Auch Komplikationen können auftreten – etwa eine Gallenblasen-Entzündung und – bei Steinabgang – das Auftreten einer akuten Bauchspeicheldrüsen-Entzündung.

Zwei medizinische Experten des Evangelischen Krankenhauses referieren

Was in all’ solchen Fällen zu tun ist, welche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden es bei Gallenstein-Beschwerden gibt und über vieles weitere Wissenswerte informieren beim Altstadtgespräch am 29. Januar Professor Dr. Andreas Tromm, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Evangelischen Krankenhaus, und Dr. Stefan Winkelmann, Leitender Oberarzt der Allgemeinen Gefäß-, Unfall- und Viszeralchirurgie am Evangelischen Krankenhaus. Anschließend stehen sie den Anwesenden wie gewohnt für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung wird moderiert von WAZ-Lokalchef Ulrich Laibacher. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich.