Hattingen: Altes Kirchenkreuz entpuppt sich als Bronzeschatz

Eigentlich war Rainer Bahlmann nur auf der Suche nach Kerzen für Maria Lichtmess, als er vor neun Monaten auf einen wahren Schatz und ein Stück Geschichte stieß. Einen halben Tag hatte der damals frisch im Amt stehende Küster von St. Peter und Paul bereits in der Nebensakristei verbracht, als er im Zuge des vielen Hin- und Herräumens ein altes Kirchenkreuz fand – ganz oben, auf einem drei Meter hohen Regal war es scheinbar in Vergessenheit geraten. „Furchtbar angelaufen“, sei es gewesen, berichtet Bahlmann rückblickend. Doch sein Interesse war geweckt: „Ich fand es nur schön und interessant und habe einfach mal versucht, es mit einem Poliertuch sauberzumachen.“

Unter vielen Schichten Dreck und Patina kam schließlich ein bronzenes Kunstwerk hervor. Bahlmann begab sich auf Spurensuche und rief den früheren Pastor von St. Peter und Paul, Winfried Langendonk, an. Mittlerweile gehen beide davon aus, dass das Kirchenkreuz im Bauhausstil aus dem Zeitraum zwischen 1910 und 1920 stammt – somit um die 100 Jahre alt ist.

Neue Aufgaben für alte Kreuze

Es war nicht das erste Mal, dass Bahlmann an seinem neuen Arbeitsplatz auf einen alten Schatz gestoßen ist. Im Keller lagerte – allerdings nicht versteckt, sondern völlig offen – ein altes Missionskreuz der Gemeinde. Es stammt vermutlich aus dem 19. Jahrhundert, ist also noch ein ganzes Stück älter als das Bronzekreuz und war auch in deutlich schlechterem Zustand. Ein Tischler musste unter anderem zwei Finger der Christusfigur komplett neu modellieren und drei Finger nachbessern. Mittlerweile hängt das Kreuz, das über eine besondere Farbgebung verfügt, zwischen den vier Heiligen Ludgerus, Suitbertus, Altfried und Johannes.

Zurück zu dem alten Kirchenkreuz mit der Bronzefigur: Einst fungierte es – das belegen historische Bildaufnahmen – als Altarkreuz über dem Tabernakel im alten Hochaltar. Dieser wurde 1969 im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils abgebaut, weiß Claudia Kook von der Pressestelle St. Peter und Paul. Damals seien in vielen Kirchen die Hochaltäre abgeschafft und so genannte Volksaltäre aufgestellt worden. Ob das Kreuz seitdem im Regal lag, ist anzunehmen, jedoch nicht ganz sicher.

Erster Einsatz für das Vortragekreuz

Mittlerweile jedenfalls hat es eine neue Aufgabe bekommen. „Ein schönes Stück der Geschichte unserer Pfarrkirche spiegelt sich in diesem Kreuz wieder“, freute sich Pfarrer Andreas Lamm und hatte die Idee, es zu einem Vortragekreuz umgestalten zu lassen. Ein solches nutzen Katholiken zum Beispiel bei Prozessionen, Wallfahrten oder beim Einzug zur heiligen Messe.

Wegen der Corona-Pandemie gebe es gerade weder Prozessionen noch Wallfahrten, gibt Claudia Kook Auskunft. Hattinger können derzeit also nur im Rahmen der heiligen Messe einen Blick auf den 22 Kilo schweren Überraschungsfund werfen. Seinen ersten Einsatz wird das Bronzekreuz am kommenden Sonntag haben, beim Festgottesdienst zum 150-jährigen Bestehen der Pfarrkirche. Im Zuge dieses Jubiläums werden aktuell auch alte Fotografien in der Kirche gezeigt. Zum Teil ist darauf auch das neue Vortragekreuz in seiner alten Funktion zu sehen.