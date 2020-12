Hattingen: Alkoholfahrt mit 3,2 Promille nicht zu beweisen

Hattingen. Ein 41-jähriger Autofahrer wird in seinem Wagen mit laufendem Motor und 3,2 Promille angetroffen. Warum er trotzdem freigesprochen wird.

Mit 3,2 Promille Alkohol im Blut wurde am 20. Mai dieses Jahres der 41-jährige N. in seinem Auto mit laufendem Motor von der Polizei angetroffen. Er parkte an der Seite der Fahrbahn, saß angeschnallt auf der Fahrerseite und war nicht ansprechbar.

Die Bremse des Automatikwagens war nicht angezogen und der Mann reagierte nicht. Dennoch kam es zu einem Freispruch. Denn Richter Christian Amann stellte fest, niemand habe gesehen, dass der Angeklagte das Fahrzeug steuerte.

Die Polizei kam recht schnell

Ein Anwohner der Sprockhöveler Straße in Blankenstein hatte die Polizei gerufen, weil er sich wunderte, dass über 35 bis 40 Minuten ein Wagen mit laufendem Motor am Straßenrand stand. Die Polizei kam recht schnell, kontrollierte den Wagen gegen 22.30 Uhr und fand den Fahrer vornübergebeugt vor.

Wie die beiden Polizisten, die damals den Wagen kontrollierten, aussagten, war der Angeklagte absolut nicht ansprechbar. „Wir dachten zuerst an einen medizinischen Notfall“, erklärte die Polizistin. Der Fahrer habe angeschnallt auf dem Fahrersitz gesessen, heftig geschwitzt, einen Fuß auf der Bremse.

Eine Kommunikation mit dem Mann war nicht möglich

„Dann nahmen wir starken Alkoholgeruch wahr und riefen den Rettungswagen. Als wir den Mann aus dem Fahrzeug zogen, rollte der Wagen nach vorne, weil die Bremse nicht angezogen war“, sagte die Polizistin aus.

Eine Kommunikation mit dem Mann sei absolut nicht möglich gewesen. Man habe außerdem eine angebrochene Flasche Alkohol und Tabletten im Fahrzeug gefunden. Im Krankenhaus wurde dem 41-Jährigen dann eine Blutprobe entnommen.

Therapie gegen die Alkoholsucht

Der Mann selbst ließ zu Anfang des Prozesses durch seinen Anwalt erklären, dass er zu dem gesamten Vorfall keine Stellung abgeben werde. So stützte sich das Gericht also auf die Aussagen von Zeugen. Und von denen hatte niemand gesehen, dass der Angeklagte tatsächlich selbst gefahren war oder den Pkw abgestellt hatte. Auf die Vernehmung der Lebensgefährtin, mit der der Angeklagte nach eigenen Aussagen seit dem Jahr 2011 verlobt ist, verzichtete das Gericht.

Richter Amann las vor, das der Angeklagte, der infolge der Corona-Pandemie in Oktober arbeitslos geworden ist, „vor drei Jahren eine Therapie gemacht hat, um seine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen.“ Außerdem habe er eine Herzoperation hinter sich und es sei eine Depression festgestellt worden.

Niemand hat gesehen, dass er das Fahrzeug gesteuert hat

Der Anwalt von N. plädierte auf Freispruch, weil es für eine Alkoholfahrt keine Zeugen gebe. „Ja, es ist ein Promillewert von 3,2 im Blut meines Mandanten festgestellt worden. Aber niemand hat gesehen, dass er das Fahrzeug gesteuert hat. Das ist bloße Spekulation, es gibt nur viele Vermutungen. Gegen 21 Uhr hat er noch mit seiner Lebensgefährtin telefoniert. Sie hat ausgesagt, dass er zu dem Zeitpunkt nichts getrunken hatte.“

Für Richter Christian Amann war die Sache klar. „Sicher ist das hier ein grenzwertiger Fall, für mich gibt es ein paar Fragezeichen zu viel. Aber die Zeugen haben nichts gesehen. Da kann es nur einen Freispruch geben.“