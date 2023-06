Hattingen: Akkordeonklänge sollen Herz und Ohren erfreuen

In der evangelischen Kirche auf dem Kirchplatz in Hattingen findet am Samstag (10.6.) das nächste Konzert statt.

Hattingen. Ungewöhnliches St.-Georgs-Konzert in Hattingen am kommenden Samstag (10.6.). Was die Zuhörer in der Kirche auf dem Kirchplatz erwartet.

Musik für drei Akkordeons gibt es beim St.-Georgs-Konzert: Am Samstag, 10. Juni, spielt das Ensemble „Accordeon senza limiti“ in der evangelischen Kirche auf dem Kirchplatz. Los geht es um 19.15 Uhr.

Das Ensemble besteht aus drei Musikerinnen, die seit 2022 gemeinsam arbeiten. Ihr Anliegen ist es, die Vielfalt des Akkordeons zu zeigen, so die Veranstalter. Das Programm spielt mit Klängen verschiedener Stilrichtungen und Epochen. Dabei sei Musik zu hören, die es meist nicht in den Konzertsaal schafft, „aber Herz und Ohren erfreut“.

Der musikalische Bogen spannt sich von Johann Sebastian Bach und seinen Sinfonien bis hin zu den Tangos von Astor Piazzolla.

An Musikhochschulen studiert

Ute Perlick Doby, Tatjana Pereswetow und Lena Kolo haben ihr Instrument an Musikhochschulen des Ruhrgebiets und der Niederlande studiert. Sie treten solistisch und in verschiedenen Ensembles auf. Daneben arbeiten sie im musikpädagogischen Bereich.

Karten (zehn Euro) gibt es an der Abendkasse. Reservierungen: 02324 204-3511 oder per E-Mail an die Adresse: eintrittskarten@hattingen.de. Auch die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum oder die VHS nehmen Reservierungen vor. In der Musikinstrumenten-Truhe (Emschestraße 44) gibt es Karten im Vorverkauf.

