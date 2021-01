Müllabfuhr Hattingen: Abfall-App zeigt Abfuhrtermine auf dem Handy an

Hattingen Die Stadt Hattingen hat ihren Abfallkalender als App an den Start gebracht. Was der neue Service für die Bürgerinnen und Bürger konkret bringt.

Neues Jahr, neue App. „Endlich ist die Abfallkalender-App für Hattingen am Start“, freut sich Cornelia Padtberg, Abfallwirtschaftsberaterin bei der Stadt. Am 4. Januar ging sie an den Start und bietet den Bürgern komfortablen Service direkt auf dem Handy. Viele Anrufe werden dadurch überflüssig, weil die App jede Menge Informationen bietet.

Wer ein i-Phone hat, braucht im App-Store nur "Hattingen" einzugeben, schon erscheint eine orange-farbene Fläche mit dem typischen Hattinger „H“ - daneben die Info „Abfallkalender Hattingen“.

Wer zum Beispiel sucht, wann der Müll wieder abgeholt wird, muss nur den Bereich „Nächste Leerung“ antippen und kann seine Straße anklicken, denn es sind alle Hattinger Straßen alphabetisch eingegeben, selbst die Nummern sind eingetragen.

Ein Klick - und man verpasst nie mehr eine Leerung

Ganz bequem hat man es, wenn das Handy unter dem Stichwort „Erinnerungen“ aufmerksam macht, wann man die jeweilige Tonne an den Straßenrand stellen muss. Denn auch das geht mit nur einem kleinen Klick – und man verpasst nie mehr eine Leerung.

Das Abfall-ABC erspart den Bürgern ein großes Rätselraten, welche Materialien man wo entsorgen muss. Gebe ich zum Beispiel Akku ein, dann erscheint sofort „Umweltbrummi, Handel, Sammelboxen“. „Ich weiß also, dass ich solchen Abfall nicht einfach in die normale Tonne werfen darf, sondern wo ich ihn fachgerecht loswerden kann“, erklärt die Fachfrau.

Die App erspart viel Zeit fürs Recherchieren

Bei Altöl wird aufgeklärt, dass jede Ölverkaufsstelle verpflichtet ist, Altöl bis zur Höhe der verkauften Frischölmenge kostenlos anzunehmen. Auch die Gründe werden erklärt. „Altöl ist brennbar und stark wassergefährdend. Ein einziger Liter Altöl kann circa eine Million Liter Trinkwasser ungenießbar machen“, lernt man. Wo Laminat entsorgt werden kann, erfährt der Bürger ebenso. Er gehört in die Umlageanlage.

Die App erspart viel Zeit fürs Recherchieren. Denn es ist auch ein gesondertes Feld für Adressen eingerichtet. Da kann man nachlesen, wo sich der Recyclinghof der Stadt befindet, was man gebührenfrei entsorgen kann und was gebührenpflichtig ist. Auch die Öffnungszeiten stehen dort, es fehlen keine notwendigen Informationen. Dasselbe gilt für die Umladestation in Witten.

Terminabsprache für Sperrmüll ist zeitlich eingeschränkt

„Wie ich einen Termin für meinen Sperrmüll bekomme und wann ich etwas an den Straßenrand stellen darf, kann ich über die App auch erfahren“, schildert die Abfallwirtschaftsberaterin. „Allerdings sind die Zeiten zum Thema Sperrmüll am Telefon eingeschränkt worden. Während man sich früher an jedem Wochentag nach einem Termin erkundigen konnte, geht das jetzt nur noch dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Oder über das Hattinger Online-Serviceportal.“

Wer noch immer die Wein- oder Sektflaschen von Weihnachten und Silvester im Auto „spazierenfährt“, kann sich über die App jetzt auch den nächsten Standort seines jeweiligen Aufenthaltsorts nennen lassen. „Die App navigiert einen dann von dort, wo man sich gerade befindet, zum nächsten Glascontainer.“

Auch wichtige Telefonnummern sind hinterlegt

Unter dem Punkt „Informationen“ sind wichtige Telefonnummern hinterlegt. Das hilft, wenn man direkt den richtigen Ansprechpartner braucht, weil zum Beispiel die Tonne defekt ist.

Cornelia Padtberg hofft, dass sich die Bürger über die App freuen. „Wir glauben, dass damit von der Stadt ein wichtiger Service geleistet worden ist, der das Leben etwas einfacher macht.“

>>> INFO: Neuigkeiten kommen im Laufe des Jahres

Die kostenlose Abfall-App ist übersichtlich, einfach zu handhaben und bietet jede Menge Informationen. Auf der linken Seite gibt es die Bereiche: Nächste Leerung, Abfall-ABC, Erinnerung, Adressen und Neuigkeiten. Die Neuigkeiten sind zurzeit noch nicht mit viel Leben gefüllt, aber das kommt im Laufe des Jahres.

Da soll dann zum Beispiel aufgelistet werden, warum ein Fahrzeug nicht gekommen ist und wann der liegengebliebene Müll abgeholt wird. Auch Infos zu Veranstaltungen rund um das Thema Müll soll es geben. Auf der rechten Seite findet man die Punkte: Jahreskalender, Standorte, Schadstoff-Mobil, Infos und Sperrmüll.

