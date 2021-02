Hattingen: 84.000 Schutzmaske für Bedürftige im EN-Kreis

Hattingen. 84.000 medizinische Schutzmasken vom Land NRW sind im EN-Kreis angekommen. Wer abholberechtigt ist und wo es die Masken in Hattingen gibt.

Die Landesregierung hat dem EN-Kreis 84.000 medizinische Schutzmasken zur Verfügung gestellt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

20.000 dieser Masken liegen abholbereit in den Regionalstellen des Jobcenters EN in Hattingen, Schwelm, Wetter und Witten sowie in den Zulassungsstellen in Schwelm und Witten-Herbede.

>>> Was zum Start des Impfzentrums wichtig ist, lesen Sie hier

Die restlichen 64.000 Stück wurden von den Feuerwehren der kreisangehörigen Städte aus dem Corona-Logistikzentrum abgeholt. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Stadtverwaltungen: Breckerfeld­ 1920, Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm je 5760, Hattingen 10.880, Herdecke 4480, Sprockhövel und Wetter je 5120 und Witten 19.200.

Apotheken kümmern sich um die Verteilung von FFP2-Masken

An den genannten Orten können die Masken von Bürgerinnen und Bürgern abgeholt werden, die Grundsicherung oder Hartz IV beziehen oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Ausgabe erfolgt unbürokratisch, die genaue Anzahl richtet sich nach der jeweiligen Packungsgröße.

>>> Aktuelle Infos zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem Newsblog

Die vom Bund veranlasste kostenlose Verteilung von FFP2-Schutzmasken an Personen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, erfolgt über die Apotheken. Dort können Berechtigte gegen die Vorlage einer Bescheinigung, die sie per Post von der Krankenkasse erhalten, kostenfrei und ohne Eigenbeteiligung zehn Masken abholen.

Die Stadt teilt mit, dass die Masken ab Montag, 15. Februar, an den nachfolgenden Stellen abholbereit sind: Freiwilligenagentur Stadt Hattingen im Holschentor (mo-do, 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr; fr, 10 bis 12 Uhr; Talstraße 8); Café Sprungbrett (mo-fr, 9 bis 12 Uhr; Steinhagen 19); Diakonie Beratungsstelle Wohnungslose (di-do, 9 bis 12 Uhr; Augustastraße 7); DRK (mo, mi, fr, 10 bis 12.30 Uhr; Talstraße 22); Caritas (mo-fr, 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, fr nur bis 14 Uhr; Suchthilfezentrum Heggerstr. 11).

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel