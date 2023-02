Hattingen: 66-Jähriger auf Unfallflucht mit demoliertem Auto

Hattingen. Fahrerflucht auf der Hüttenstraße: Ein Mann aus Hattingen rammt erst ein anderes Auto und fährt dann einfach nach Hause. Doch es gibt Zeugen.

Fahrerflucht beging am Dienstagabend ein 66-jähriger Hattinger auf der Hüttenstraße. Doch es gab Zeugen. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.

Gegen 18.30 Uhr beobachteten Passanten auf der Hüttenstraße einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 66-jährige Hattinger auf der Hüttenstraße in Richtung Kreisverkehr Am Heggerfeld. In Höhe der Hausnummer 21 kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Peugeot, teilt die Polizei mit.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Eine 33-jährige Zeugin wollte dem Fahrer zur Hilfe kommen, dieser gab jedoch an, dass es ihm gut ginge. Der Fahrer entfernte sich plötzlich mit seinem stark beschädigten Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich um das weitere Geschehen zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Die Beamten konnten den Hyundai an der Anschrift des Halters ausfindig machen. Das Fahrzeug wies Unfallspuren auf, die zum geschilderten Zusammenstoß passten. Auf Klingeln öffnete der Halter und Fahrer des Wagens. Er habe zugegeben, den Unfall verursacht zu haben, so die Polizei.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Alle weiteren Umstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Einen Hinweis auf Alkohol oder Drogeneinfluss gab es nicht. Der Führerschein des 66-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen