Hattingen: 500 Zusatztermine für Kreuzimpfung im Drive-in

500 Zweitimpfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna bietet das Impfzentrum den Bürgerinnen und Bürgern aus Hattingen und den anderen EN-Städten an.

Hattingen. Sonderaktion für Astrazeneca-Erstgeimpfte aus Hattingen und den anderen EN-Städten: Das Impfzentrum bietet für Sonntag 500 Moderna-Termine an.

500 zusätzliche Zweitimpfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna bietet das EN-Impfzentrum am Sonntag (11.7.) allen Astrazeneca-Erstgeimpften an.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Grund für die Sonderaktion ist geänderte Stiko-Empfehlung

Grund für die Sonderaktion ist die geänderte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Danach soll nun jeder, der zunächst mit Astrazeneca geimpft wurde, beim zweiten Piks einen mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) bekommen. Die Immunantwort soll nach der Kombination aus Vektor-Impfstoff bei der Erstimpfung und mRNA-Impfstoff bei der Zweitimpfung besonders stark sein.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem Newsblog

Hattingerinnen und Hattinger wie auch Bürger aus den acht weiteren Kreisstädten, die beim ersten Mal in einer Arztpraxis mit Astrazeneca geimpft wurden und dort keinen mRNA-Impfstoff bekommen, können sich einen der 500 Terminen reservieren.

So kann man einen Termin der Sonderaktion bekommen

Wer an der Sonderaktion in der Drive-in-Impfstation an der Schwelmarena (Milsper Straße 35) teilnehmen möchte, muss seine Erstimpfung mit Astrazeneca vor mindestens vier Wochen bekommen haben. Die Terminvergabe läuft online über www.terminland.de/impfzentrum_en.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Wer keinen Termin im Zuge der Sonderaktion bekommt, hat auch die Möglichkeit, sich über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) statt der gewohnten zwei Termine nur einen für die Zweitimpfung zu buchen. Die Buchung eines Einzeltermins steht auch Genesenen offen. Zudem bietet das Portal die Möglichkeit, Termine für Zweitimpfungen im Impfzentrum auf einen früheren Zeitpunkt umzubuchen.

Weitere Termine über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Delta-Variante hat die Stiko ihre Empfehlung angepasst: Zwischen zwei Biontech-Impfungen sollen drei bis sechs Wochen liegen, zwischen zwei Moderna-Impfungen vier bis sechs Wochen und zwischen der Kombination aus Astrazeneca und einem mRNA-Impfstoff mindestens vier Wochen. Termine: 0800/116 117 02 oder auf www.116117.de.

>>> Was Sie zum EN-Impfzentrum wissen müssen, lesen Sie hier

„In vielen Arztpraxen ist der Impfstoffwechsel wegen längerer Bestellrhythmen nicht so schnell und flexibel möglich wie in den Impfzentren“, so erklärt Jana Ramme, Leiterin des Pandemie-Teams im EN-Kreis, zur Sonderaktion. „Da wir vom Land kurzfristig Nachschub bekommen haben, können wir umgehend auf die neue Stiko-Empfehlung reagieren und die Zweitimpfungen der mit Astrazeneca Erstgeimpften sicherstellen.“

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen