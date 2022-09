Unfall Hattingen: 30-jährige Frau bei Unfall in der City verletzt

Hattingen. Eine Fahrerin (30) hat bei einer Kollision in Hattingen Verletzungen erlitten. Ein Mann wollte mit seinem Auto den Fahrstreifen wechseln.

Leichte Verletzungen erlitt eine 30-jährige Frau aus Dortmund bei einem Unfall auf der Martin-Luther-Straße in Hattingen.

65-Jähriger aus Hattingen wollte Fahrstreifen wechseln

Am vergangenen Freitag, 16.9., befuhr nach Angaben der Polizei gegen 16.50 Uhr ein 65-jähriger Hattinger die Martin-Luther-Straße in Richtung Bochum. In Höhe der dortigen Tankstelle beabsichtigte der Mann mit seinem Auto aufgrund von verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vor sich, einen Fahrstreifenwechsel von rechts nach links durchzuführen.

Dabei übersah er den Wagen der 30-jährigen Dortmunderin auf dem linken Fahrstreifen. Er kollidierte seitlich mit mit dem Fahrzeug. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Eine stationäre Behandlung war laut Polizei jedoch nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

