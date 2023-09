Hattingen: 21-jährige Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Polizeieinsatz Samstagnachr in Hattingen: An der Feldstraße war es zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Hattingen. Mitten in der Nacht hat eine Wittenerin in Hattingen einen Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei berichtet den Ablauf des Ereignisses.

In der Nacht auf Samstag (2.9.) ist es gegen 0.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Feldstraße/ Nordstraße in Hattingen gekommen.

Kradfahrer beim Abbiegen übersehen

Im Kreuzungsbereich beabsichtigte eine 21-jährige Wittenerin mit ihrem VW von der Nordstraße in die Holthauser Straße nach links abzubiegen. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 18-jährigen Kradfahrer mit seiner 16-Jährigen Sozia. Durch die Kollision stürzten der 18-jährige Hattinger und die 16-jährige Hattingerin zu Boden. Fahrer und Begleiterin verletzten sich leicht und wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

