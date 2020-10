Um die Bestellung einer stellvertretenden Leiterin des Fachbereichs Stadtbetriebe und Tiefbau geht es im Tagesordnungspunkt 22 der Ratssitzung am Donnerstag. Dann ist die parlamentarische Arbeit der Stadtverordnetenversammlung beendet. Offiziell bleiben die Politiker zwar noch bis zum 31. Oktober im Amt. Entscheidungen stehen allerdings nicht mehr an.

Wenn sich der auf der Grundlage der Kommunalwahl vom 13. September neu zusammengestellte Rat am 19. November konstituiert, werden 20 Mandatsträger nicht mehr dabei sein. An eine solche Fluktuation kann sich im Rathaus niemand erinnern. Nicht nur deshalb, sondern auch aus traditionellen Gründen werden die ausscheidenden Parteienvertreter nicht jetzt am Donnerstag, sondern in der letzten Sitzung des Jahres am 17. Dezember würdig verabschiedet.

Theo Haske ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied im Stadtrat

Theo Haske dürfte dabei besonders im Mittelpunkt stehen. Der CDU-Fraktionsvize ist seit mehr als 50 Jahren ununterbrochen Mitglied im Stadtrat. Seit April 1970 streitet er leidenschaftlich für seine Partei und seinen Stadtteil Niederwenigern. Nach 36 Jahren verabschiedet sich auch sein Parteifreund Johannes Tüller, ebenfalls aus Niederwenigern, aus dem Stadtrat.

Begeisterte Radfahrerin: Margret Melsa (SPD) zieht sich nach 31 Jahren aus dem Stadtparlament zurück. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Für die CDU nicht mehr dabei sind zudem Stefan Bahr, Norbert Kubaschek, Engelbert Meidinger und Nicolas van Dinther.

Bei den Grünen hört Brigitte Serrano auf

Bei der SPD hören gleich zehn Stadtverordnete auf. Die erfahrenste von ihnen ist Margret Melsa, stellvertretende Bürgermeisterin und seit 31 Jahren im Stadtrat.

Im neuen Parlament fehlen werden zudem Heidi Pamp, Carsten Bäcker, Marlis Fry, Udo Woidneck, Dorothea Kiesewetter, Markus Ackermann, Anke Jost, Klaus Kampmann und Ludwig Gereon.

Bei den Grünen verlässt Brigitte Serrano nach 19 Jahren die Stadtverordnetenversammlung. Weil ihre Parteien nicht mehr kandidierten, scheiden auch die beiden Linken Friedhelm Knippel und Felix Rauls sowie Gunnar Hartmann (Linke-Piraten) aus.

Eine neue Erste Stellvertretende Bürgermeisterin wird gesucht

Weil der Wahlausgang zu einem Überhang- und einem Ausgleichsmandat führte, sitzen im neuen Rat der Stadt 48 statt 46 Politiker. Das Gremium wird sich in seiner ersten Sitzung am 19. November nicht nur konstituieren, sondern auch gleich Wahlen durchführen. Zunächst muss eine neue Erste Stellvertretende Bürgermeisterin gefunden werden, weil Margret Melsa ausscheidet. Das Vorschlagsrecht hat die SPD, die Wahl gilt als Formsache.

SPD bleibt stärkste Fraktion im Stadtrat Im neuen Rat der Stadt werden statt der bisher sechs Parteien nur noch fünf vertreten sein. Stärkste Fraktion bleibt die SPD mit nunmehr 16 Abgeordneten. Sie hat drei Mandate verloren. Die CDU schickt nach wie vor 15 Parlamentarier in den Rat. Bei den Grünen ist die Fraktion von sechs auf elf Mitglieder gewachsen. Auch die FDP konnte ihre Fraktionsstärke steigern – von zwei auf drei Liberale. Neu im Rat der Stadt ist die Partei „Die Partei“. Sie stellt drei Abgeordnete.

Ob an dem Tag auch die Ortsbürgermeister neu gewählt werden, kann Barbara Vogelwiesche noch nicht sagen. „Das wird noch entschieden“, sagt die Leiterin des Fachbereichs für Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik.

Kippen könnte dann Christoph Ritzel (SPD), Ortsbürgermeister in Bredenscheid. Der Stadtteil ging am 13. September an die CDU – mit einer Stimme Mehrheit (474:473).