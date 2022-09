Hattingen: 17-jähriger Kradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Hattingen. Ein Kradfahrer (17) erlitt bei einer Kollision in Hattingen leichte Verletzungen. Sanitärer brachten ins Krankenhaus. Wie es zum Unfall kam.

Ein 17-Jähriger Kradfahrer aus Bochum erlitt bei einem Unfall am Samstag (17.9.) in Nähe des Busbahnhofs leichte Verletzungen, kam allerdings ins Krankenhaus.

18-Jährige fuhr verbotswidrig auf dem Busbahnhof

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 18-jährige aus Essen gegen 22 Uhr verbotswidrig den Busbahnhof in Hattingen. Von dort wollte sie nach rechts auf die Martin-Luther-Straße abbiegen. Dabei übersah die junge Frau den Jugendlichen aus Bochum, der dort mit seinem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Bochum unterwegs war. Bei der Kollision erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen. Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.

