Hattingen: 149 Beiträge für Literatur-Förderpreis liegen vor

Hattingen. Erste literarische Gehversuche junger Menschen unterstützen, das will der Förderpreis für junge Literatur Hattingen. Wer in die enge Wahl kommt.

In diesem Jahr gibt es 149 Beiträge für den Hattinger Förderpreis für junge Literatur. „Die Autorinnen und Autoren kommen aus Berlin, Hamburg, Köln, München sowie dem Ruhrgebiet. Auch das Nachbarland Österreich mehrfach vertreten“, berichtet Walter Ollenik, der das Projekt als Vorsitzender des Fördervereins Stadtmuseum mit betreut.

Acht Beiträge vorausgewählt

Inzwischen hat die Jury eine Auswahl getroffen und acht Beiträge für eine öffentliche Lesung am Sonntag, 29. Oktober, im Stadtmuseum Hattingen ausgewählt. Dann wird sowohl der Jury- als auch der Publikumspreis vergeben.„Der Hattinger Literaturpreis richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren; schon dadurch ergeben sich bestimmte Themen wie Familien- und Generationenkonflikte aus Sicht junger Menschen, Bewältigung von Lebenskrisen und Sinnsuche. Hinzu kommen die Themen Exil, Krieg und Migration“, weiß Walter Ollenik.

Preis wird zum 27. Mal vergeben

Der Förderpreis für junge Literatur der Stadt Hattingen wird in Kooperation mit dem Förderverein Stadtmuseum Hattingen im Jahr 2023 bereits zum 27. Mal vergeben. Diese lange Tradition wurde im Jahr 1991 von der Hattinger Kulturinitiative „Kubischu“ begründet, die ihn bis 2010 in eigener Regie durchführte, zunächst jährlich und seit 2011 alle zwei Jahre, jetzt unter der Schirmherrschaft des Fördervereins.

Text muss unveröffentlicht sein

Die Autorinnen und Autoren können für den Wettbewerb je einen Prosa-Text in deutscher Sprache zu einem selbst gewählten Thema digital einreichen. Dieser muss unveröffentlicht sein. Das Preisgeld beträgt in beiden Kategorien je 300 Euro. Einige mittlerweile bekannte Autorinnen wie Nora Bossong und Nora Gomringer haben am Hattinger Literaturpreis erfolgreich teilgenommen haben. Kontakt für Fragen: Walter Ollenik, 0157 56166241.

