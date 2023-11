Zappenduster in Hattingen und Sprockhövel: Beim Stromausfall helfen akku- oder batteriebetriebene Lampen.

Energieversorgung Gut vier Minuten Stromausfall in Hattingen und Sprockhövel

Hattingen/Sprockhövel. Gut vier Minuten Stromausfall meldet die Bundesnetzagentur für Kunden in Hattingen und Sprockhövel. Warum das eine gute Nachricht ist.

Für Stromkunden in Hattingen, Sprockhövel und dem gesamten EN-Kreis sind besser versorgt als der Rest des Landes: Durchschnittlich fiel im Jahr 2022 beim heimischen Grundversorger AVU der Strom für 4:09 Minuten pro Kunde aus. Der Bundesdurchschnitt liegt indes mit 12:20 Minuten pro Jahr und Kunde rund dreimal so hoch.

Zum Hintergrund: Alle Stromnetzbetreiber müssen ihre Ausfallzeiten der Bundesnetzagentur melden. Diese ermittelt daraus einen bundesweiten Vergleich. Die Zahlen von 2022 sind nun veröffentlicht worden.

Für Störungen sind die Mitarbeitenden der AVU Netz an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr in Bereitschaft – die telefonische Störungsannahme für Strom ist über 02332 73-770 erreichbar.

