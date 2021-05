Mario Bierwirth und Silvia Klahold entleeren ihren Grünschnitt in einen Container bei der Grünabfallsammlung der Stadt Sprockhövel.

Entsorgung Grünabfallsammlung für private Haushalte in Sprockhövel

Sprockhövel. Sprockhöveler können städtisches Angebot in Niedersprockhövel und Haßlinghausen nutzen. Grünabfallsammlung ist nicht für gewerbliche Grünabfälle.

Die Stadtverwaltung Sprockhövel teilt mit, dass die nächste Grünabfallsammlung am übernächsten Samstag, 29. Mai, stattfinden wird. Die Annahme des Grünabfalls erfolgt in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.

Schutzmasken sind Pflicht

Die Verwaltung bittet um besondere Beachtung, dass infolge der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie bei der Anlieferung der Abfälle Schutzmasken zu tragen sind. Auch der Sicherheitsabstand zu anderen Anlieferern und dem Personal ist auf jeden Fall einzuhalten und den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.

Jedes Auto wird einzeln abgefertigt

Um eine ordnungsgemäße Abwicklung durchführen zu können, wird eine Einzelabfertigung pro Auto angeboten. Dabei werden die beiden großen Stadtteile Sprockhövels unabhängig voneinander bedient: In Haßlinghausen erfolgt die Sammlung auf dem Parkplatz vor der Sporthalle, zu erreichen über die Geschwister-Scholl-Straße. In Niedersprockhövel findet die Sammlung auf dem Schulhof des Schulzentrums (Mathilde-Anneke-Schule, Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch) an der Dresdener Straße statt, hierüber ist auch die Zufahrt vorgesehen.

Nur Sprockhöveler können abliefern

Die Grünabfallsammlung am 29. Mai ist ausdrücklich nicht für auswärtige Bürgerinnen und Bürger gedacht; das Angebot richtet sich ausschließlich an Sprockhöveler Privathaushalte, deshalb wird die Stadt eine Überprüfung mittels Personalausweis durchführen. Hierzu bittet die Stadtverwaltung, den Personalausweis an der Autoscheibe vorzuzeigen. Personen von außerhalb, die im Auftrag eines Sprockhöveler Haushalts Grünabfall entsorgen möchten, müssen den Personalausweis des Sprockhöveler Haushaltsvorstandes bereithalten. Die Grünabfallsammlung dient ausschließlich privaten Haushalten; gewerbliche Grünabfälle werden bei der Sammlung ausdrücklich nicht entgegengenommen.

