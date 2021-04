Klima-Aktion Großes Interesse an den Klimabäumen der Stadt Hattingen

Hattingen. Ratzfatz hat die Stadt Hattingen für ihre Klimabäume eine Menge Paten gefunden. Jetzt soll die Klima-Aktion im Herbst ausgeweitet werden.

Das hat gut funktioniert: Die Stadt Hattingen meldet bereits kurz nach dem Start, dass Paten für ihre Klimabäume gefunden hat. Die erste Verteilung findet am Samstag, 17. April, auf dem Parkplatz am Wildhagen statt.

Bei den Bäumen handelt es sich um Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume, die nicht nur schön anzusehen sind und Früchte liefern, sondern gleichzeitig die Klimabilanz verbessern.

Regionalverband informiert noch über Verteilung in Hattingen

Die Paten werden vom Regionalverband Ruhr über den genauen Ablauf der Verteilung informiert. Wer im ersten Bewerbungsverfahren nicht erfolgreich war, kann sich auf die zweite große Verteilaktion im Herbst freuen, bei der rund 10.000 Bäume an die 16 teilnehmenden Kommunen verteilt werden sollen. Weitere Informationen folgen zur gegebener Zeit, so die Stadtverwaltung.

„Wir freuen uns, dass die erste kleine Aktion in Hattingen so gut angekommen ist“, so Svenja Zimmermann, Klimaschutzbeauftragte der Stadt Hattingen. Es sei ein guter Testlauf gewesen, um zu schauen, „ob ein Interesse vonseiten der Bürgerinnen und Bürger besteht“. Die Aktion im Herbst soll nun umfangreicher ausfallen.

Das Klima-Projekt wird mit Landesmitteln gefördert

Die Stadt Hattingen verteilt in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr, der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ und der Emschergenossenschaft weitere Bäume im Herbst. Das Projekt Klimabäume wird von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert. Es ist Teil der Offensive Grüne Infrastruktur 2030, einem Leitprojekt des RVR für die Metropole Ruhr aus der Ruhr-Konferenz NRW.

