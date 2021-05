Großer Einsatz für die Feuerwehr Hattingen bei Garagenbrand

Die Feuerwehr Hattingen wurde am Donnerstag um 3,29 Uhr zu diesem Einsatz in Welper alarmiert.

Hattingen. Um 3.29 Uhr wird die Feuerwehr Hattingen zu einem Garagenbrand in Welper gerufen. Vor Ort ist die Situation für die Einsatzkräfte nicht einfach.

Großer Einsatz für die Feuerwehr Hattingen am frühen Donnerstagmorgen: An der Ringstraße gab es einen Schwelbrand in einer Garage – die Bewohner des angrenzenden Hauses hatten sich zum Glück schnell in Sicherheit gebracht.

Größe der Garage in Welper war die besondere Schwierigkeit

Die besondere Schwierigkeit bei diesem Einsatz war die Größe der Garage, die sich über die gesamte Gebäudelänge erstreckt und mit dem Wohnhaus verbunden ist. Weil das elektrische Garagentor nicht mehr zu öffnen war, gingen die Einsatzkräfte durch eine Verbindungstür von einem Wohnraum aus vor.

Zwei Trupps gingen unter schwerem Atemschutz mit Strahlrohren in die verrauchte Garage. Weil es sich um einen Schwelbrand handelte, konnte das Feuer nicht sofort ausfindig gemacht werden, berichtet Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. Um einen Zugang von außen zu schaffen, wurde das zweite Tor an der Gartenseite mit einer Spezialsäge aufgetrennt.

Nach dem Löschen wird auf weitere Glutnester kontrolliert

Zwischenzeitlich hatten die Einsatzkräfte den Brandherd gefunden und gelöscht. Danach mussten Teile der Garage ausgeräumt werden, um den Raum auf weitere Glutnester zu kontrollieren. Viele der gelagerten Gegenstände wurden durch Brand und Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Weil die Ausräumarbeiten auch unter Atemschutz erfolgten, waren insgesamt fünf Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Durch den Einsatz von Rauchvorhang und Lüfter blieb das an die Garage angrenzende Wohnhaus weiterhin bewohnbar.

Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte, Oberbredenscheid und Niederwenigern. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz für die 40 Kräfte der Hattinger Feuerwehr beendet.

