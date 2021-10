Großer Ärger über nahende Baumfällung in Hattingen-Welper

Initiative übergibt 4499 Unterschriften gegen Fällung

Hattingen. 4499 Unterschriften hat die Initiative „Rettet die Bäume – Gesamtschule Hattingen-Welper“ gegen die Fällung der Bäume auf dem Schulhof Lange Horst gesammelt und sie vor der Ratssitzung am Donnerstag Bürgermeister Dirk Glaser übergeben.

Architekt Michael Schindler, der einen Gegenvorschlag zum Erweiterungsbau ins Spiel gebracht hat, ärgert sich in einem Brief an Dirk Glaser und Baudezernent Jens Hendrix’ darüber, dass sein Vorschlag abgetan wurde. Er habe den OP Bereich des Krankenhauses Blankenstein aufgestockt, die Kuppel des Ex-Satkom-Towers konstruiert und gebaut. Schindler spricht seitens der Politik von einer „typischen Machtdemonstration, es geht nicht um Sachlichkeit oder Vernunft“, sagt er niedergeschlagen.