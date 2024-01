Großeinsatz für die Feuerwehr Hattingen – das war der Grund

Die Feuerwehr Hattingen wurde am Dienstag (30.1.) zu einem Einsatz in WElper alarmiert.

Hattingen „Brand im Gebäude mit mehrfacher Menschenrettung“ – so lautete die Alarmierung für die Feuerwehr Hattingen. Das ist in Welper passiert.

Großalarm für die Feuerwehr Hattingen am Dienstagmittag: Die Einsatzkräfte wurden wegen eines „Brands im Gebäude mit mehrfacher Menschenrettung“ an die Ringstraße gerufen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Nach einer Dreiviertelstunde haben die Feuerwehrleute den Einsatz beendet. Foto: Feuerwehr Hattingen

Weil die Alarmstufe so hoch war, rückten rund 30 Einsatzkräfte aus: die hauptamtlichen Kräfte vom Wildhagen sowie die Ehrenamtlichen der Löschzüge Mitte und Nord. Auch die Schutzzieleinheiten aus Bredenscheid und Niederwenigern waren vor Ort.

Lesen Sie auch:

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Es gab im Gebäude auch eine starke Rauchentwicklung. „Als der erste Trupp in die Wohnung gegangen ist, stellte sich aber schnell heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelte“, so Sprecher Jens Herkströter. „Auch die beiden Bewohnerinnen – Mutter und Tochter – waren schon im Freien, sodass keine Personen in Gefahr waren.“

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns.

Die Feuerwehr setzte noch einen Hochleistungslüfter ein und beendete den Einsatz nach einer Dreiviertelstunde wieder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen