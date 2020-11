Große Anteilnahme am Tod von Carsten Bäcker

Hattingen. Großer Verlust: SPD-Ratsmitglied verstirbt kurz vor seinem Ausscheiden aus der Stadtverordnetenversammlung in Hattingen im Alter von 57 Jahren.

Carsten Bäcker ist tot: Das SPD-Ratsmitglied ist kurz vor seinem Ausscheiden aus der Hattinger Stadtverordnetenversammlung im Alter von 57 Jahren verstorben. Seine Partei, die Stadt und auch die evangelische Gemeinde St. Georg trauern mit seiner Familie, seiner Ehefrau und seiner Tochter.

Carsten Bäckers Wort hatte Gewicht – in der Politik, im Stadtteil, in der Kirche

Carsten Bäcker war ein zupackender Mensch, sein Wort hatte Gewicht – sei es in der politischen Auseinandersetzung, in der Diskussion um sinnvolle Entwicklungen oder das Vorankommen in seinem Stadtteil Holthausen oder auch im Presbyterium der Kirche.

„Wir verlieren einen – ganz einfach – tollen Menschen“, schreibt Pfarrer Udo Polenske. „Wir haben seine Energie, seine Beharrlichkeit und seine Innovationskraft bewundert. Gerechtigkeit bedeutete ihm viel und dafür konnte er kämpfen.“

Die SPD betont seine Persönlichkeit, „ein politischer Mensch, der auch ein menschlicher Politiker war“. Bürgermeister Dirk Glaser: „Wir trauern um einen engagierten Kommunalpolitiker, der über Parteigrenzen hinaus hohes Ansehen genoss.“

Carsten Bäcker ging nicht auf die Hütte – sondern zur Polizei

Carsten Bäcker ist der Sohn von Rolf Bäcker, dem letzten Betriebsratsvorsitzenden der Henrichshütte. Als er im Jahr 1979 gerade die Realschule Grünstraße erfolgreich verlassen hatte und vor dem Einstieg ins Berufsleben stand, hat er mit seinem Vater über die Hütte gesprochen – und was hat er gesagt? „Die kannst gutes Geld verdienen, aber es ist ein harter Beruf. Und ob das so weitergeht, weiß der Geier.“ Carsten Bäcker ging er zur Polizei.

Vor 16 Jahren hat er sich entschieden, für den Stadtrat zu kandidieren. Lange Jahre war er auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Schon vor einem Jahr kündigte er an, dass er 2020 nicht mehr kandidiert, wenige Tage vor Ende der Legislaturperiode ist er nun gestorben.

Carsten Bäcker war ein Charakterkopf, ein Typ, nicht glattgebügelt, einer, wie es ihn heutzutage in der heimischen Politik kaum noch gibt. Er wird fehlen.

