Grippe-Impfung und Corona-Schnelltest in Hattingen möglich

Hattingen. Nach zwischenzeitlichen Engpässen beim Grippe-Impfstoff können Hausärzte in Hattingen wieder piksen. Manche bieten auch Corona-Schnelltests an.

Die zwischenzeitlichen Lieferengpässe beim Grippe-Impfstoff seien jetzt wieder passé, sagt Hattingens Hausarztsprecher Willi Martmöller, „wir können bei Bedarf wieder impfen“. Und er betont: Bis in den Januar, Februar hinein mache die schützende Spritze noch Sinn, um sich gegen die zweite Influenza-Welle zu wappnen. „Grippe-Geimpfte sollen im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus zudem einen milderen Verlauf haben“, so Martmöller, der in seinen Praxen zudem Corona-Schnelltests anbietet.

Im Corona-Jahr wollen sich deutlich mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen

Martmöller sagt, er habe für seine Praxen insgesamt rund 2000 Impfdosen nachgeordert. Derzeit, so der Mediziner, werde die Warteliste abgearbeitet. Etwa 20 bis 25 Prozent mehr Hattinger, schätzt er, wollten sich im Corona-Jahr gegen Grippe impfen lassen.

Auch andere Hattinger Hausärzte haben aufgrund der großen Nachfrage nach der schützenden Spritze Impfdosen nachgeordert, darunter etwa Tobias Hettenkofer sowie Prof. Herbert Rusche von der Gemeinschaftspraxis Rusche & Rusche. Rusche sagt sogar, in diesem Jahr wollten sich viermal so viele Patienten gegen Influenza impfen lassen. „Ob die neuen Impfdosen bis zum Februar reichen werden, weiß ich daher nicht."

Ergebnis des Corona-Schnelltests liegt binnen einer halben Stunde vor

Wie Martmöller bietet auch er in seinen Praxen Corona -Schnelltests an, bei denen das Ergebnis nach einem Nasen-Rachen-Abstrich binnen einer halben Stunde vorliegt. Zwar liege die Ergebnis-Genauigkeit bei den Schnelltests mit rund 98 Prozent leicht unter der des PCR-Testes (Ergebnis-Genauigkeit: 99,2 Prozent), sagt Rusche. Anders als etwa Tobias Hettenkofer, der deswegen in seiner Praxis bewusst auf Corona-Schnelltests verzichtet, hält Rusche diese aber für höchst sinnvoll. Und er betont: „Wir führen sehr viele solcher Tests durch.“ Voraus gingen diesen indes stets eine Untersuchung und eine Anamnese des Patienten, „wir sind ja schließlich Ärzte“, so Rusche. Bei medizinisch nicht indizierter Notwendigkeit müssten Patienten für einen anschließenden Corona-Schnelltest dann 50 Euro bezahlen.

Möglich, so betonen Martmöller wie Rusche, seien Corona-Schnelltests nach telefonischer Absprache auch noch kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Beide raten Patienten indes, sich vor einem Nasen-Rachen-Abstrich einige Tage lang in freiwillige Quarantäne zu begeben – um die Ergebnis-Sicherheit des Tests zusätzlich zu erhöhen.