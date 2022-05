Bürgermeister Dirk Glaser soll das rechte Bein nach seinem Hüftbruch jetzt wieder belasten. Er hofft, in wenigen Wochen auch ohne Gehhilfen durch Hattingen spazieren zu können.

Rollstuhlfahrer Glaser will kleine Rampen für mehr Teilhabe in Hattingen

Hattingen. Bürgermeister Dirk Glaser ist nach seinem Hüftbruch auf dem Weg der Besserung. Die Zeit als Rollstuhlfahrer in Hattingen wirkt nach. Seine Ideen.

Bürgermeister Dirk Glaser geht es nach seinem Hüftbruch wieder besser. Der glatte Bruch ist gut verheilt, hat eine Röntgenkontrolle in dieser Woche ergeben. Glaser soll das rechte Bein jetzt wieder belasten und auf den Rollstuhl verzichten. Die Zeit damit wirkt aber nach. Der Verwaltungschef macht sich Gedanken über Hilfestellungen für Rollstuhlfahrer. Rampen und Klingeln spielen dabei eine Rolle.

„Ich muss jetzt wieder Laufen lernen“, sagt Dirk Glaser (63) im Gespräch mit der WAZ. „Darauf freue ich mich und natürlich geht es darum, wieder unabhängig von Hilfsmitteln oder anderen Menschen zu sein.“ Dabei macht der Bürgermeister keinen Hehl daraus, dass die Zeit im Rollstuhl seinen Blick auf das Leben mit einem Handycap noch einmal geschärft hat. „Persönliche Betroffenheit macht etwas mit einem“, sagt Dirk Glaser.

In der Altstadt von Hattingen gibt es viel Kopfsteinpflaster

Am 26. Februar war Dirk Glaser im Badezimmer ausgerutscht und gestürzt. Diagnose: Glatter Durchbruch der Beckenpfanne, in der das Hüftgelenk sitzt. Die gute Nachricht. Eine Operation ist nicht nötig. Die schlechte: Das rechte Bein darf absolut nicht belastet werden. Die Konsequenz: Rollstuhl.

„Ohne den geht es in der eigenen Wohnung überhaupt nicht“, erinnert sich Glaser. „Wer Gehhilfen nutzt, kann ja nichts tragen, weil er die Hände nicht frei hat. Also ist der Rollstuhl unverzichtbar und man merkt schnell, ob die Wohnung barrierefrei ist.“

Dirk Glaser lobt die große Hilfsbereitschaft Bürgermeister Dirk Glaser hat sich seine Verletzung am 26. Februar zugezogen, zwei Tage nach dem Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine. Seine Rede bei der Solidaritätsveranstaltung in Hattingen hat seine Stellvertreterin Christine Freynik gehalten. „Das war mir wichtig“, so Glaser. Seine Amtsgeschäfte hat der Bürgermeister danach schnell wieder aufgenommen, auch wenn der Personalrat der Stadt das nicht so gerne sah. Was Dirk Glaser aus der Zeit im Rollstuhl und an Gehhilfen noch mitnimmt: eine große Hilfsbereitschaft. „Das geht vom Aufhalten von Türen bis zu Angeboten, Wege abzunehmen“, freut sich der Bürgermeister. Und dankt auch allen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung – und seiner Frau.

Dass barrierefreier Wohnraum fehlt, ist bei den politischen Debatten über Wohnungsbauprojekte immer wieder ein Thema. „Wir machen da ja auch schon viel“, sagt der Bürgermeister. Räumt aber ein, dass ihm die Dringlichkeit jetzt noch einmal klar vor Augen geführt wurde.

Apropos geführt: Wie komme ich als Rollstuhlfahrer in der Altstadt in ein Restaurant? Schon das Hinkommen sei beschwerlich, hat Dirk Glaser festgestellt. „Da gibt es viel Kopfsteinpflaster. Das werden wir auch nicht ändern können. Ich denke, niemand will die Altstadt ernsthaft asphaltieren.“

Im Rollstuhl durch die Stadt: Bürgermeister Dirk Glaser mit Mandy-Loreen Brönstrup vom „Vollmond“ und Stadtmarketing-Geschäftsführer Georg Hartmann bei einem Benefizkonzert. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Lösbare Probleme sieht Glaser bei den Treppen in Lokale und Geschäfte. „Das sind ja meist nur zwei, drei Stufen. Wenn jeder Wirt oder Händler eine kleine Rampe bereitstellen würde, wäre das Problem gelöst“, überlegt der Bürgermeister. Auch Klingeln seien sinnvoll, damit Rollstuhlfahrer auf sich aufmerksam machen können.

Für Rampen und Klingeln werben

„Wir haben da vor Jahren schon einmal einen Anlauf gemacht“, erinnert sich Glaser. „Leider war die Resonanz nicht groß.“ Mit Stadtmarketing-Geschäftsführer Georg Hartmann will Glaser das Thema jetzt noch einmal angehen, für Rampen wie für Klingeln werben.

Und für Zusammenarbeit beim Toilettenangebot. Viele gastronomische Betrieb in der Altstadt haben das WC im Keller oder in der ersten Etage. Daran lässt sich wegen der Enge in den kleinen Häusern auch wenig machen. Die verbindende Idee des Bürgermeisters: Gastwirte mit ebenerdigen Toiletten lassen die Benutzung durch Gäste des Lokals nebenan zu, dass diese Möglichkeit nicht bietet.

„Das wäre ein gemeinschaftliches Vorgehen für mehr Teilhabe in unserer Stadtgesellschaft“, wünscht sich Dirk Glaser. Er will jetzt gezielt dafür werben und den Vorschlag auch auf die Agenda der Innenstadtentwicklung setzen, an der gerade ein Entwicklungsbüro arbeitet.

Was Glaser wichtig ist: „Wir machen in Hattingen schon viel, vielleicht können wir die Hilfsangebote noch einmal bekannter machen.“ Als Beispiel nennt er die Altstadtführungen für Rollstuhlfahrer.

