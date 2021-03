Girls Day: Einblicke in die Verwaltung von Sprockhövel

Sprockhövel. Mädchen sind aufgerufen, am Girls Day in der Stadtverwaltung Sprockhövel untypische Berufsfelder zu erkunden. Die Bewerbungsfrist hat begonnen.

In Pandemiezeiten ist alles anders, so muss auch der Girls Day, der jährlich traditionell im April stattfindet, dieses Jahr ins Internet umziehen. Der Girls Day am 22. April bietet Mädchen ab der fünften Klasse die Möglichkeit, Berufsfelder kennenzulernen, die als tradiert männlich gelten. So gibt es die Möglichkeit, mehr über den Beruf der Feuerwehrfrau oder der Bauarbeiterin zu erfahren und möglicherweise gesellschaftlich festgelegte Rollenbilder und Strukturen neu zu denken.

Fördertag findet diesmal digital statt

Um Berufsfelder innerhalb und außerhalb des Rathauses vorzustellen und Mädchen trotz aktueller Kontaktbeschränkungen einen Blick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung zu ermöglichen, haben sich die Städte Sprockhövel, Schwelm und Hattingen für die Ausrichtung eines gemeinsamen digitalen Girls Day zusammengetan. „Ich freue mich sehr, dass der Girls Day jetzt in digitaler Form stattfindet und darauf mit vielen Schülerinnen einen spannenden und abwechslungsreichen Tag zu verbringen“, so Dr. Sandra Michaelis, die als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwelm schon seit einigen Jahren den Girls Day bei ihrer Kommune mit großem Erfolg ausrichtet.

Kein Zusammenhang zwischen Geschlecht und Beruf

Allerdings sei es leider nicht möglich, auch einen Boys Day gleichzeitig digital anzubieten. „Wir erhoffen uns natürlich, den Schülerinnen vermitteln zu können, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem späteren Beruf geben muss und dass ich als Mädchen werden kann, was immer ich möchte“, betont Maren van Norden, Gleichstellungsbeauftragte aus Sprockhövel. Interessierte Schülerinnen können sich ab sofort über das Internet unter https://www.girlsday.de/Radar für den interkommunalen Girls-Day anmelden. Die Schülerinnen werden gebeten sich jeweils nur bei einer Stadt anzumelden. Bei Rückfragen stehen die Gleichstellungsbeauftragten aus Schwelm, Sprockhövel und Hattingen zur Verfügung. Weitere Infos zum Girls Day finden Sie unter https://www.girls-day.de