Gesundheit: 24.000 Menschen im EN-Kreis sind herzkrank

Im Ennepe-Ruhr-Kreis leiden rund 24.000 Menschen ab 30 Jahren an der Koronaren Herzkrankheit (KHK). Das geht aus dem neuen Gesundheitsatlas des Wissenschaftlichen Instituts der AOK hervor.

Engegefühl in der Brust, Schmerzen, Luftnot – das sind die typischen Beschwerden der Koronaren Herzkrankheit. Unbehandelt kann sie schlimme Folgen haben: Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt und plötzlicher Herztod.

Männer sind in allen Altersgruppen stärker betroffen

Die Krankheitshäufigkeit einer KHK steigt mit zunehmendem Alter deutlich an. Männer sind in allen Altersgruppen stärker betroffen als Frauen. Bereits im Alter von 55 Jahren liegt eine hohe KHK-Betroffenheit. Ihren Höhepunkt erreicht die Krankheit bei den Männern und Frauen gleichermaßen in der Altersgruppe der 85- bis 89-Jährigen.

„Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind vor allem durch biologische Faktoren sowie durch unterschiedliche Risikofaktoren wie das Rauchverhalten oder Bluthochdruck bedingt“, so AOK-Regionsleiter Uwe Kock.

Einzelfaktoren des metabolischen Syndroms

Neben einer genetischen Veranlagung, einem höheren Alter und dem männlichen Geschlecht gibt es verschiedene Risikofaktoren. Dazu gehören neben dem Rauchen auch die verschiedenen Einzelfaktoren des metabolischen Syndroms: Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, starkes Übergewicht und Blutzuckererkrankungen.

Die Therapie besteht aus drei Säulen: Maßnahmen zur Änderung des Lebensstils, medizinische Eingriffe zur Wiederherstellung der Durchblutung der Herzkranzgefäße und medikamentöse Therapien.

