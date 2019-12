Geldstrafe für Verfolgungsjagd mit Prügelei auf der A 1

Erst einmal kommt ein Beweisstück auf den Richtertisch: Ein Hartgummi-Schlauch, mit dem D. (20) aus Hattingen nach einer Verfolgungsjagd auf der A 1 von dem Rostocker W. bedroht und geschlagen sein soll. Der Hattinger sitzt auf der Anklagebank, weil auch er nach seinem grob verkehrsgefährdendem Fahren den Rostocker geprügelt haben soll

Der Führerschein des Beschuldigten ist ohnehin schon weg. Denn er war außerdem noch – und dieser Fall wird gleich danach verhandelt – bei der Einfuhr von Betäubungsmitteln (BTM) erwischt worden. In beiden Fällen saß übrigens seine Freundin neben ihm im Auto, die in dem Autobahn-Fall der Beleidigung angeklagt ist. Im BTM-Fall kann sie gleich bleiben – allerdings als Zeugin.

Zeuge spricht von verkehrsgefährdendem Fahren auf der A1 des Mannes aus Hattingen

W., gegen den ebenfalls ein Verfahren läuft, und D. sollen sich auf der A 1 eine Verfolgungsjagd geliefert haben. Der Rostocker sagt aus, D. habe andere Verkehrsteilnehmer geschnitten und ausgebremst, sei unmöglich gefahren. Das bestätigt ein neutraler Zeuge. Auch er war an der Raststätte abgefahren, wo der von D. und seinen Beifahrerinnen angeblich zuvor beleidigte Rostocker mit D. aneinander geriet.

Hattingen Beschuldigter führte Drogen aus den Niederlanden ein Mit der vorläufigen Einstellung endet auch das Verfahren gegen den 20-Jährigen wegen der Einfuhr von 12,2 Gramm Haschisch und 16,6 Gramm Marihuana plus eines angerauchten Joints. Für die Einstellung hatte Anwalt Tim Salewski geworben, auch mit dem Hinweis, es gebe nur ein Sicherstellungsprotokoll mit Brutto-, aber keine Nettoangaben – und der Frage, ob die Bundespolizei denn die Durchsuchung für die Zollbehörde durchgeführt habe. Nach der Autobahnprügelei ergab der Urin-Drogen-Test keinen Konsum. Als Auflage muss der Hattinger einen FRED (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten)-Kurs absolvieren und vier Drogenscreenings in sechs Monaten vorlegen. Richter Christian Amann: „Sie hatten offenbar einen schlechten Sommer. Sie waren bis dahin komplett blank. Ich hoffe, dass jetzt alles vernünftig läuft.“

Der Rostocker will zufällig abgefahren und auch auf den auf dem Rastplatz unmöglich fahrenden Hattinger getroffen sein. Dann habe er sich so geärgert, dass er ausgestiegen sei, mit einem Gummischlauch in der Hand, um D. zur Rede zu stellen. Der wiederum will den – wie nach Sichtung alle bestätigen – sehr harten Schlauch nicht erkennen. Es habe sich um eine geknickte, eckige Metallstange gehandelt. Die hätte eine Zeugin auch noch in der Hand gehabt, dann sei sie aber verschwunden.

Mann aus Hattingen ist offenbar bei Prügelei nicht zu beruhigen gewesen

D. jedenfalls soll W. auf den Rücken gesprungen sein und auf ihn eingeprügelt haben, während seine beiden Beifahrerinnen geschrien hätten. „Sie waren offenbar nicht mehr zu beruhigen“, sagt Richter Dr. Christian Amann in Richtung D., „ich hätte mich mit dem Zwei-Meter-Mann nicht angelegt.“

„Mit Bauchschmerzen“, darin stimmen die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und Richter überein, wird das Verfahren gegen D. vorläufig eingestellt gegen 1200 Euro Geldstrafe, ein knappes Monatsgehalt des Beschuldigten. Denn ein Zeuge, der beim Prozessauftakt unentschuldigt nicht erschienen war, fehlte auch bei der Fortsetzung. Er hatte als Beifahrer im Wagen von W. gesessen.

Beifahrerinnen sollen Rostocker beleidigt haben: Die Verfahren sind vorläufig eingestellt

Die Verfahren wegen Beleidigung gegen die beiden Beifahrerinnen von D werden vorläufig eingestellt. Die junge Frau, die in diesem Jahr Abitur macht, muss 40 Arbeitsstunden nach Weisung der Jugendgerichtshilfe leisten. Die Auszubildende zahlt 200 Euro an das Projekt „Wünschewagen“. Amann kritisierte das Aussageverhalten der Frauen. „Es war nicht so, dass ich ihnen vollständig geglaubt hätte. Ich habe Zweifel, ob sie mit offenen Karten gespielt haben.“