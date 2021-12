Das Morandini-Tor in Hattingen wird in diesem Jahr zum ersten Mal orange angestrahlt.

Aktionstage Gegen Gewalt an Frauen: Hattingen setzt Zeichen in Orange

Hattingen. „Orange Day“ in Hattingen: Deshalb werden zurzeit Sehenswürdigkeiten wie das Alte Rathaus, das Bügeleisenhaus oder das Morandini-Tor angestrahlt.

Hattingens Leuchttürme strahlen orange: das Alte Rathaus, das Bügeleisenhaus, auch das Morandini-Tor. Anlass für die Aktion ist der Tag gegen Gewalt an Frauen – jetzt werden die Sehenswürdigkeiten noch bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember angestrahlt.

Mit dem sogenannten „Orange Day“ machen die Vereinten Nationen weltweit auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Orange ist die Farbe, die als Symbol für eine gewaltfreie Welt für Frauen und Mädchen steht. Viele Städte auf der ganzen Welt nutzen diesen Tag, um Bauwerke in orange anstrahlen zu lassen.

Gleichstellungsbeauftragte Katrin Brüninghold und Lars Friedrich, Vorsitzender des Heimatvereins Hattingen/Ruhr, vor dem Bügeleisenhaus. Foto: HS

So hat sich vor einigen Jahren auch die Stadt Hattingen dieser Aktion angeschlossen, unterstützt vom Heimatverein Hattingen/Ruhr am Bügeleisenhaus und etwa der katholischen Stadtpfarrei an der Kirche St. Peter und Paul.

Zum ersten Mal leuchten in diesem Jahr das Stadtmuseum, das Steinhagentor, das Bruchtor und auch die Eisenmänner. Für die technische Umsetzung sorgt der heimische Energieversorger AVU Netz.

Gewalt gegen Frauen ist ein Dauerthema

„Leider ist Gewalt gegen Frauen ein Dauerthema. Auch in Pandemiezeiten dürfen wir dieses Thema nicht aus den Augen verlieren. Gewalt ist ein globales Thema und geht uns alle etwas an“, so Hattingens Gleichstellungsbeauftragte Katrin Brüninghold.

Bereits im Vorfeld des „Orange Days“ hat sie in Kooperation mit der Frauenberatung des Ennepe-Ruhr-Kreises eine großflächige Plakataktion ins Leben gerufen. Frauen, die beispielsweise von häuslicher Gewalt betroffen sind, werden so auf die verschiedenen Beratungsangebote des Kreises aufmerksam gemacht. „Je präsenter das Thema publik gemacht wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass leidenden Frauen geholfen wird und sie erkennen, dass sie nicht alleine sind“, so Brüninghold.

