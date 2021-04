Beim Gedenken am Rathaus in Hattingen entzündete Bürgermeister Dirk Glaser eine Kerze. Mit dabei waren Martin Wagner (Fraktionsvorsitzender „Die Partei), CDU-Fraktionschef Gerhard Nörenberg sowie der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Oliver Degner (v.li.).

Corona-Pandemie Gedenken an Todesopfer der Corona-Pandemie in Hattingen

Hattingen. 71 Frauen und Männer aus Hattingen sind innerhalb eines Jahres in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben. Ihnen wurde jetzt gedacht.

Im kleinen Kreis wurde im Eingangsbereich des Rathauses den Todesopfern der Corona-Pandemie gedacht.

Vor einem Jahr war der erste Hattinger, ein 89-jähriger Mann, im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben – bis Montag kamen in Hattingen 70 Todesopfer hinzu. Im gesamten EN-Kreis sind bis jetzt 316 Personen an oder mit dem Virus verstorben.

Beim Gedenken am Rathaus entzündete Bürgermeister Dirk Glaser eine Kerze, mit dabei waren Martin Wagner (Fraktionsvorsitzender „Die Partei), CDU-Fraktionschef Gerhard Nörenberg sowie der Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Oliver Degner.

„Meine Gedanken sind heute nicht nur bei den Verstorbenen, sondern natürlich auch bei den trauernden Hinterbliebenen. Für die Öffentlichkeit gehören die Zahlen der Verstorbenen mittlerweile zum Alltag, sie sind ein Teil einer Statistik und der Nachrichten. Für die hinterbliebenen Familien und Freunde sind sie viel mehr als das, nämlich geliebte Menschen. Das dürfen wir bei all den Diskussionen um die Pandemie niemals vergessen. Umso wichtiger ist es, als Gemeinschaft in dieser schwierigen Zeit zusammenzustehen“, so Bürgermeister Dirk Glaser.

