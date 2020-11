Aus der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW

In der der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die seit Montag, 2. November, in Kraft ist, heißt es in Bezug auf die Gastronomie wie folgt:

Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Kneipen, Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen ist bis zum 30. November 2020 untersagt. Betriebskantinen und Mensen in Bildungseinrichtungen (wie Schulen und Hochschulen) dürfen zur Versorgung der Beschäftigten bzw. Nutzer der Bildungseinrichtungen betrieben werden. Zulässig sind aber die Belieferung mit Speisen sowie der Außer-Haus-Verkauf von Speisen.