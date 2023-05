Stunde der Gartenvögel: Der Nabu ruft auch in Hattingen und Sprockhövel fürs kommende Wochenende zum Vögelzählen auf.

Natur Gartenvögel in Hattingen & Sprockhövel: Aufruf zur Zählung

Hattingen/Sprockhövel. Amsel, Drossel, Fink und Star – oder doch ein anderer? Der Nabu ruft für Hattingen und Sprockhövel in der Stunde der Gartenvögel zum Zählen auf.

Der Naturschutzbund Ennepe-Ruhr lädt zum Mitmachen bei der „Stunde der Gartenvögel“ ein. Die Aktion zum Vögelzählen des Nabu und seines bayerischen Partners Landesbund für Vogelschutz findet vom 12. bis 14. Mai statt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Ziel ist es, möglichst viele Menschen auf die Natur in ihrer eigenen Umgebung aufmerksam zu machen und dabei Begeisterung für die Vogelwelt zu wecken. Dabei kann jeder und jede die Natur erleben, Vogelarten kennenlernen und nicht zuletzt Spaß beim Beobachten haben. Die gemeldeten Ergebnisse werden anschließend ausgewertet.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Wie oft wird er wohl beobachtet: Der Hausrotschwanz. Foto: Sebastian hennings / Nabu

Das Frühjahr hat sich als gute Zeit zur Beobachtung erwiesen. Die Zugvögel sind aus ihren Winterquartieren zurück und begeben sich wie die daheim gebliebenen Arten in unseren Gärten auf Nahrungs- und Partnersuche. Jeder und jede kann mitmachen. Wie es geht, erklärt der Nabu so: „Zählen Sie eine Stunde lang Vögel – egal ob im Garten, vom Balkon aus oder im benachbarten Park. Suchen Sie sich einfach ein Plätzchen und beobachten Sie von dort aus eine Stunde lang, was umherflattert.“

Lesen Sie auch:

Beobachtet werden kann zu einer beliebigen Stunde, jedoch ist erfahrungsgemäß der frühe Morgen die beste Zeit, zahlreiche Vögel zu sehen. Notiert werden sollte von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet wird.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Die Meldungen sind anschließend online unter www.stundedergartenvoegel.de oder telefonisch unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1157 115 (nur am 13. Mai in der Zeit von 10 bis 18 Uhr) möglich. Auch die postalische Meldung der Ergebnisse ist möglich. Weitergehende Infos gibt es im Internet unter https://www.nabu.de/

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Sprockhövel verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen