Fürs Klima: Hattingen und der EN-Kreis radeln um die Wette

Stadtradeln in Hattingen: Bürgermeister Dirk Glaser sowie Gerald Tarrach und Svenja Zimmermann, Koordinatoren des Stadtradelns ,freuen sich auf das dritte Wettbewerbs-Jahr in der Stadt.

Hattingen/EN-Kreis. Das Stadtradeln in Hattingen und dem EN-Kreis geht in die nächste Runde: Vom 1. bis 21. Mai werden Kilometer für ein besseres Klima gesammelt.

21 Tage lang radeln für mehr Klimaschutz – Hattingen und der EN-Kreis starten am 1. Mai wieder die Aktion Stadtradeln.

„Bis zum 21. Mai zählt jeder auf dem Rad zurückgelegte Meter“, so David Hüsken, Radverkehrsbeauftragter des Kreises. „Am einfachsten lassen sich die gefahrenen Kilometer mit der Stadtradeln-App aufzeichnen.“ Denn: Alle Radtouren werden darin aufgezeichnet und die gesammelten Kilometer automatisch dem eigenen Konto gutgeschrieben. Zudem helfen die anonymisierten Streckendaten, welche unter hohen Datenschutzauflagen gespeichert werden, den Kommunen und der Kreisverwaltung bei der Planung und Verbesserung von Radwegen.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Radelnden in Hattingen rund 173.000 Kilometer geschafft. Rund 820 Teilnehmende haben mitgemacht. „Wir können gemeinsam ein tolles Zeichen setzen und zeigen, dass die Menschen in Hattingen die Fahrradwende leben und im Alltag umsetzen“, so Klimaschutzmanagerin Svenja Zimmermann und Initiatorin in Hattingen.

Der EN-Kreis verweist indes darauf, im vergangenen Jahr bundesweit Platz 94 von 2557 teilgenommenen Kommunen erreicht zu haben. 2568 Personen im Kreis sammelten zusammen mehr als 530.000 Fahrradkilometer. 2022 wurden alleine im EN-Kreis 82.000 Kilogramm CO2 vermieden.

Anmelden für den Wettbewerb

Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter www.stadtradeln.de/hattingen und einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Team-Captain. Am Ende des Wettbewerbs prämiert das Klima-Bündnis die fahrradaktivsten Kommunen in verschiedenen Kategorien.

