Frühlingsfest bringt 60 Verkaufsstände nach Hattingen

Öffnungszeiten Frühlingsmarkt

Der Frühlingsmarkt startet am Freitag um 12 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist aber schon um 11 Uhr geöffnet. Geöffnet hat der Markt am Freitag und Samstag bis 19 Uhr.

Am verkaufsoffenen Sonntag ist bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich haben die stationären Geschäfte geöffnet, die allerdings nur von 13 bis 18 Uhr verkaufen dürfen.

Eine Reihe von Marktständen sind allerdings am Freitag noch nicht anzutreffen, sondern erst am Samstag und Sonntag in der Hattinger Altstadt.