Freikarten für Abend voller Orchesterfarben in Hattingen

IMpression vom Frühjahrskonzert der Rhein-Ruhr Philharmonie in der Gebläsehalle der Henrichshütte in Hattingen.

Hattingen. Bunte Farben im trüben Herbst: Die Rhein-Ruhr-Philharmonie spielt Samstag (18.11.) in der Gebläsehalle – und die WAZ Hattingen verschenkt Karten.

Die Rhein-Ruhr-Philharmonie präsentiert einen „Abend voller Orchesterfarben“ – und die WAZ Hattingen verschenkt 3 x 2 Freikarten für diesen klassischen Konzertabend am kommenden Samstag (18.11.) in der Gebläsehalle.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

>>> Lesen Sie auch:

Was Sie dafür tun müssen? Rufen Sie im Verlauf des heutigen Dienstags (14. November) unter der Gewinnspiel-Rufnummer 01378 787661 (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, höherer Mobilfunktarif) an und nennen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Rufnummer, unter der wir Sie im Erfolgsfall benachrichtigen können. Die Gewinner werden von uns tags darauf angerufen und können sich die Tickets in der WAZ-Redaktion an der Großen Weilstraße 19 (1. Etage) abholen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Das Programm

Das Orchester spielt unter dem Dirigat von André Sebald Werke von Georges Bizet, Alexander Glasunov und Sergej Prokofjew. „Der Abend setzt musikalische Farbtupfer gegen die trüben Herbst-Tage“, verspricht Museumsleiter Robert Laube.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Karten gibt es für 17 Euro (ermäßigt 15 Euro) in den Filialen der Volksbank Sprockhövel-Hattingen und an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Gebläsehalle des LWL-Museums Henrichshütte (Werksstraße 31-33).

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen