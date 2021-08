Werben für den Netzausbau: Sacha Kursawe und Marcus Benthaus von Freifunk Hattingen nehmen Georg Hartmann, Geschäftsführer von Hattingen Marketing, in die Mitte

Internet Freies WLAN-Netz wird in Hattingen weiter ausgebaut

Hattingen. Das freie WLAN-Netz soll in Hattingen auch in den Stadtteilen ausgebaut werden. Wie die Gewerbetreibenden das jetzt aktiv unterstützen können.

Freies WLAN in der gesamten Innenstadt und in den Stadtteilzentren: An diesem Ziel arbeitet der Verein Freifunk Ennepe-Ruhr-Kreis gemeinsam mit Hattingen Marketing und der Stadt Hattingen.

Bereits seit dem Jahr 2015 besteht diese Kooperation mit dem Ziel, in Hattingen ein sicheres und kostenfreies WLAN zur Verfügung zu stellen. Um dem näherzukommen, wird jetzt die Unterstützung der Gewerbetreibenden benötigt. Gemeinsam mit Sascha Kursawe und Marcus Benthaus von Freifunk Hattingen war Georg Hartmann, Geschäftsführer von Hattingen Marketing, in der Stadt unterwegs, um Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen.

„Wir haben Einzelhändler, Gastronomen und die evangelische St.-Georgs-Gemeinde angesprochen. Marcus Benthaus wird in den nächsten Wochen eine große Stückzahl von den Freifunk-Routern im Stadtgebiet installieren und somit die Netzabdeckung im Bereich der Hattinger Innenstadt verbessern“, erklärt Hartmann.

Mehr Anreize schaffen

Angeschafft werden konnten die Freifunk-Router unter anderem dank der finanziellen Unterstützung des Vereins durch die Stadt Hattingen aufgrund eines politischen Beschlusses. Die Maßnahme soll dazu beitragen, die lokale Wirtschaft anzukurbeln und mehr Anreize zu schaffen, die Innenstadt zu besuchen. Auch in den Stadtteilzentren soll das Freifunk-Netz ausgebaut werden und es werden Unterstützer gesucht.

„Der Freifunk Ennepe-Ruhr-Kreis e.V. hat bereits viele städtische Gebäude mit Routern ausgestattet, die allen Nutzern ein kostenloses WLAN bieten. Die stehen zum Beispiel im Stadtmuseum, im Rathaus, im Bürgerbüro und im Alten Rathaus“, wirbt Frank Mielke, Kämmerer und Personaldezernent der Stadt, für die Unterstützung des Vereins.

In Hattingen gibt es aktuell 200 Knotenpunkte, an denen man sich kostenfrei ins öffentliche WLAN-Netz einwählen kann. Das tun täglich um die 5000 Nutzer.

