Frau (28) aus Hattingen hetzt ihren Hund auf Polizisten

Eine 28 Jahre alte Frau aus Hattingen kam jetzt in Hagen ins Polizeigewahrsam, nachdem sie Passanten angepöbelt und sich der Polizei widersetzt hat. Ihr Hund biss einer Polizistin in die Hand.

Wie die Hagener Polizei berichtet, kam es am Sonntag gegen 18.40 Uhr zu dem Vorfall am Bodelschwinghplatz. Kinder hatten der Polizei über eine Telefonzelle eine Frau gemeldet, die mit einem Messer in der Hand Passanten anpöble. Bei Eintreffen der Polizeistreife reagierte die 28-Jährige aggressiv und ließ sich auf kein Gespräch ein. Die Hattingerin hatte zudem einen freilaufenden Hund dabei.

Polizisten brachten die Frau zu Boden und legten Handfesseln an

Als sich die Lage nicht beruhigte und die Frau etwas aus ihrer mitgeführten Tasche herausholen wollte, brachten sie die Polizisten zu Boden und legten ihr Handfesseln an. Dabei wehrte sich die Frau und forderte ihren Hund mehrfach auf, die Polizisten zu „fassen“, berichtet die Polizei. Der Hund hat daraufhin einer Polizeibeamtin in die Hand gebissen.

Anschließend wurde die Frau in den Streifenwagen gesetzt und ihr Hund eingefangen. Sie verblieb für die Nacht im Polizeigewahrsam, der Hund wurde ins Hagener Tierheim gebracht. Die Polizistin verletzt sich durch den Biss leicht. Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

