Fotoclub portraitiert in Haus Kemnade sich und seine Arbeit

Portrait eines Fotoclubs mit 73 Fotografien von 37 Künstlern

Unter anderem einige Mittelformatkameras werden in einer Vitrine präsentiert am 25. Oktober 2020 bei der Ausstellung des Fotoclubs ObjektivArt96 im Kulturhistorischen Museum Haus Kemnade, An der Kemnade 10 in Hattingen. 37 Fotografinnen und Fotografen zeigen 73 ausgewählte Fotografien als Querschnitt aus den unterschiedlichen Sparten und Gruppen des Vereins. Ein Novum für diese Art von Ausstellung ist die Präsentation einer zelegten modernen Digitalkamera. Hier kann man sich ein Bild von der aufwändigen Feinmechanik und ausgeklägelten Elektronik eines solchen Wunderwerks der Technik machen. Aber auch die Historie kommt nicht zu kurz: Eine Laufbodenkamera aus dem Jahr 1925 ist ebenso zu bewundern wie sechs Lochkameras und eine kleine Sammlung von Mittelformat- und Kleinformatkameras. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services