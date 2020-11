Firma Wicke in Sprockhövel sieht wieder Land

Vor einem halben Jahr standen bei vielen Firmen in Sprockhövel die Zeichen auf Krise: Die Corona-Pandemie brachte die meist auch international operierenden Unternehmen in Bedrängnis. So auch Wicke, die größte Firma in der Stadt, deren Tochterunternehmen in China zeitweise geschlossen war. Seither hat sich einiges geändert – und auch verbessert, sagt Seniorchef Klaus Schlösser im Gespräch mit Redakteur Matthias Spruck.

WAZ: Ihre Tochtergesellschaft im südchinesischen Guangdong war nach Schließung durch die Behörden im Januar Mitte Februar dann wieder geöffnet worden. Läuft die Produktion wieder normal?

Schlösser: Es läuft in China generell wieder besser als in Europa, die Pandemie scheint dort beherrschbar zu sein. Unsere 450 Mitarbeiter dort tragen stets Maske und arbeiten wieder voll durch.

Aber wie steht es um die Lieferketten, die damals vollkommen zusammengebrochen waren?

Das Problem ist noch nicht wieder behoben. Die Schwierigkeit liegt im Bereich der Schifffahrt: Es ist ungeheuer schwer, Container für unsere Ware zu bekommen. Daher treffen unsere dort produzierten Waren unregelmäßig bei unseren Kunden in Europa und in den USA ein. Darauf kann man sich aber einstellen.

Reisen Sie auch wieder nach China?

Ein weiteres Problem. Im Prinzip können wir nach China reisen, müssten uns aber vor Ort erst einmal 14 Tage in Quarantäne begeben, bevor wir unsere Aufgaben erledigen könnten. Das ist nicht vertretbar, also kommunizieren wir digital mit unseren chinesischen Partnern, aber auch mit denen in Frankreich und Österreich.

Wie ist die Situation hier in Sprockhövel am Stammsitz?

Da hatten wir auch ein Tal zu durchschreiten. Drei Monate hatten wir hier an der Elberfelder Straße Kurzarbeit, hoffen aber, dass das letzte Quartal 2020 ohne Verlust überstanden wird. Auch hier wird jetzt wieder volle Produktion gefahren.

Gibt es Schwierigkeiten mit Mitarbeitern?

Es gab Fälle von Fahrgemeinschaften mit vier Personen, es gab Fälle, wo Mitarbeiter in Quarantäne mussten. Aber wir haben im Betrieb für ein Hygienekonzept gesorgt, dass die Gesundheit der Mitarbeiter einerseits und die Produktion andererseits sichert.

Wie läuft das ab?

Bei uns gibt es den Dreischichtbetrieb, wir sorgen jedoch mit einem Einbahnstraßensystem dafür, dass sich die Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Schichten nicht begegnen. Auch wird im Betrieb nicht mehr geduscht, generell und überall gilt die Maskenpflicht. Der Betriebsrat hat das alles mit uns durchgezogen.

Gab es Entlassungen?

Nein, wir haben auch eben durch die Kurzarbeit erreicht, dass wir uns bislang von keinem Mitarbeiter trennen mussten.

Sie haben im Frühjahr die Wichtigkeit von der Präsenz auf Fachmessen berichtet. Finden die wieder statt?

Leider überhaupt nicht. Das ganze System ruht. Die für uns wichtige Logistikmesse in Stuttgart ist auf nächsten Juni verschoben worden. Aber wir haben unsere Netzwerke, da läuft der Austausch mit unseren Partnern gut.

Sie sind sind gut 50 Jahre bei der Firma Wicke. Haben Sie schon so eine Krise erlebt?

Nein, definitiv nicht. Auch die Finanzkrise 2008/2009 hat uns längst nicht so erwischt wie Corona. Umso mehr bin ich froh, dass wir niemand entlassen mussten. An unserem Standort hier hängt, so haben wir errechnet, über unsere Mitarbeiter hinaus das Wohlergehen von rund 2500 angehörigen Menschen ab. Das verpflichtet, finde ich.

Qualifikation von Angelernten

Manche Projekte laufen bei der Firma Wicke jedoch planmäßig weiter, ohne dass Corona darauf Einfluss hätte. Die WAZ berichtete von einer Initiative der Firma, eigene lediglich angelernte Arbeitskräfte zu Facharbeitern zu qualifizieren.

Seniorchef Klaus Schlösser bestätigte jetzt, dass acht Wicke-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter diese Chance wahrgenommen haben und vor dem Abschluss etwa als CNC-Dreher stehen.