Feuerwehr und DLRG retten Mann aus der Ruhr in Hattingen

Aus der Ruhr hat die Feuerwehr Hattingen einen Mann gerettet. Er war in der Strömung in Schwierigkeiten geraten.

Hattingen. Feuerwehr und DLRG haben einen Mann aus der Ruhr in Hattingen gerettet. Er war in der Strömung in Schwierigkeiten geraten. So lief der Einsatz.

Im Wasser der Ruhr in Hattingen ist am Freitag (9.6.) ein Mann in Not geraten. Feuerwehr und DLRG konnten ihn retten.

Wie Feuerwehrsprecher Jens Herkströter mitteilt, war der Mann in der Strömung des Flusses in Schwierigkeiten gekommen. Ersthelfer hatten ihn bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte aus der Mitte des Flusses ans Ufer gezogen und damit wichtige Vorarbeit geleistet.

Im Uferbereich wurde er auf eine spezielle Trage gelegt und aus dem Wasser gerettet. Aufgrund des Böschungswinkels waren hierzu einige Einsatzkräfte erforderlich. Später wurde der Mann im Rettungswagen versorgt und anschließend in ein Hattinger Krankenhaus transportiert.

