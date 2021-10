Feuerwehr löscht Kabelbrand in der Altstadt von Hattingen

Hattingen. Zu einem Brandeinsatz in der Altstadt von Hattingen ist die Feuerwehr am Freitag ausgerückt. Was in dem Gastronomiebetrieb passiert ist.

Zu einem Brandeinsatz in der Hattinger Altstadt ist die Feuerwehr am Freitagabend ausgerückt. Gemeldet war ein Kabelbrand in einem Gastronomiebetrieb. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude erkennbar. Anwohner hatten bereits erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen, berichtet die Feuerwehr.

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Zur Erkundung ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Da auch im Bereich des Flachdachs eine Rauchentwicklung erkennbar war, wurde ein weiterer Trupp über eine tragbare Leiter auf das Dach entsandt. Er stellte fest, dass die Rauchentwicklung über einen Lüftungskanal aus dem Inneren des Gebäudes kam. Daher konzentrierten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf das Gebäudeinnere.

+++ Aktuelle Nachrichten über die Corona-Lage in Hattingen lesen Sie in unserem Newsblog +++

Hier konnte dann auch ein heißgelaufenes Elektrobauteil als Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig gemacht werden. Die Demontage gestaltete sich als aufwendig, da hierfür Teile der Zwischendecke geöffnet werden mussten.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Nach Abschluss der Arbeiten erfolgte eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera sowie eine Belüftung der Räume mit einem Hochleistungslüfter. Nach Beendigung des Einsatzes wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen