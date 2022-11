Feuerwehr löscht brennende Saunateile in Hattinger Wohnhaus

Rund eine Stunde lang löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montagabend in Niederwenigern brennendes Saunazubehör (Symbolbild).

Hattingen. In einem Hattinger Wohnhaus ist am Montagabend Saunazubehör in Brand geraten. Die Feuerwehr war zum Löschen rund eine Stunde im Einsatz.

Brennende Teile einer Sauna haben in Niederwenigern am Montag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Um 16.48 Uhr wurde die Feuerwehr in die Essener Straße alarmiert, im Keller eines Wohnhauses waren Zubehörteile einer Sauna in Brand geraten. Schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein Bewohner des Hauses erste Löschversuche unternommen, sich dann aber ins Freie begeben, berichtete die Feuerwehr. Weitere Menschen hätten sich nicht im Gebäude befunden.

Feuerwehrtrupp löscht brennendes Saunazubehör

Ein Trupp des Löschzuges Niederwenigern sei unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller des verrauchten Gebäudes vorgedrungen, weitere Einsatzkräfte hätten einen Hochleistungslüfter zur Entrauchung vorbereitet. Gleichzeitig habe man die angrenzende Haushälfte kontrolliert. Auch der Rettungsdienst und ein Notarzt waren vor Ort, ein Transport ins Krankenhaus sei jedoch bei keiner der anwesenden Personen erforderlich gewesen.

Die brennenden Sauna-Zubehörteile wurden von dem Einsatztrupp ins Freie gebracht und dort gelöscht, so die Feuerwehr. Nach einer abschließenden Kontrolle mit einer Wärmebildkamera und einem Messgerät sei das Haus nach rund einer Stunde wieder an die Bewohner übergeben worden.

Mehr zum Thema:Feuerwehr Hattingen rückt aus zu einem Brand im Hochhaus

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen